TEHOTNÚ markizáčku ODKOPOL partner: Úprimné priznanie.... Byť slobodnou mamou je ku**a ťažké, občas to nezvládam!

Hoci to spočiatku pôsobilo dojmom, že sa spoločne s priateľom na dieťatko veľmi tešia, Sára v máji odkryla bolestné tajomstvo. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,” šokovala vtedy ešte tehotná farmárka svojich fanúšikov.

Len 22-ročná tmavovláska to však nevzdala a s tým, čo jej nadelil život, sa rozhodla popasovať zo všetkých síl. „Pochopila som, že byť závislá na niekom, ma šťastnou nikdy neurobí. Táto lekcia ma vnútorne tak posilnila, ako žiadna iná. Aj keď to bolo veľmi bolestivé, je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať,“ vyjadrila sa Sára, z ktorej sa začiatkom septembra stala pyšná mamička. Na svet priviedla chlapčeka, ktorému dala meno Matias a priezvisko dostal po nej.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.A.

Aj napriek tomu, že Sára sa nezvykne opúšťať a popri starostlivosti o synčeka nemaká len na sile svojej psychiky, ale aj mnohých pracovných projektoch, najnovšie otvorene priznala, že byť slobodnou mamičkou, je extrémne náročné. „Byť slobodná matka na materskej a snažiť sa podnikať… Je kua ťažké… A ešte k tomu mať energiu… Asi veľa od seba chcem,“ zamyslela sa na Instagrame tmavovláska, ktorá naozaj pôsobila trochu vyčerpane.

„Strašne na seba tlačím teraz posledné dni. Mám veľmi veľa projektov a plánov. A napísala som to iba preto, že som strašne unavená a musím trošku spomaliť, ale dá sa to zvládať. Je to fajn, ale občas na mňa príde útlm a dnes ten útlm mám. A len to som chcela, že aj ja som len človek a možno na Instagrame vyzerám, že to zvládam, ale niekedy to nezvládam. Napríklad, ako dnes. Ale keď už vidím tohto tu malého, tak si spomeniem, že toto je to najdôležitejšie na svete,“ hovorí Sára, ktorá môže ísť aj napriek svojmu mladučkému veku príkladom mnohým starším maminám, a ukazuje, že ak má žena silu, správne nastavenie a ambície, dokáže zvládnuť naozaj takmer všetko.