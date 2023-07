Krásna posila večerného spravodajstva: Markíza predstavila NOVÚ MODERÁTORKU!

Od dnešného večera si mužskí diváci budú zapínať Športové noviny na Markíze ešte radšej. Popri Janke Hospodárovej a Petrovi Varinskom sa totiž vo večernom vysielaní bude objavovať ďalšia krásna blondínka. Post moderátorky obsadila dlhoročná redaktorka televízie, ktorá sa v posledných rokoch zameriavala predovšetkým na šport, Klaudia Kristiníková.

„V rámci letnej vysielacej štruktúry dávame vo vysielaní spravodajských relácií priestor aj mladým talentom. Tentoraz sme oslovili šikovnú redaktorku Športových novín Klaudiu Kristiníkovú, ktorá sa, veríme, tejto úlohy zhostí na výbornú. Klaudii držíme palce,“ povedal Riaditeľ centra spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča pre markiza.sk.

A nadšenie neskrýva ani samotná Klaudia. „Som veľmi vďačná za túto novú príležitosť, ktorá bude pre mňa príjemným spestrením popri redaktorskej práci, v rámci ktorej sa venujem najmä hokeju a tenisu. Moderovať Športové noviny je pre mňa veľkou výzvou, no verím, že s pomocou nášho skvelého "šporťáckeho" kolektívu a najmä mojich skúsenejších moderátorských kolegov ju zvládnem. A zároveň verím, že potvrdím to, čo Janka dokazuje už dlhé roky - že ženy do športu patria,“ dodala Kristiníková.