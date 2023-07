Nepríjemný ÚRAZ a pohotovosť: Schindlerovej dovolenka ako zo zlého sna... Poznáme DETAILY!

CHORVÁTSKO - Nočná mora každého dovolenkára! Martina Schindlerová (35) si s deťmi momentálne užíva teplé slnečné lúče a more. Avšak, zábava a dobrá nálada sa premenili na chvíle hrôzy. Speváčka musela po nepríjemnom zranení utekať so synom na urgentný príjem. Porozprávala nám, čo sa stalo!

Speváčka Martina Schindlerová sa tento rok opäť vydala na dovolenku do Chorvátska. Pokojné chvíle, ktoré tam prežívala s deťmi, v sekunde vystriedal strach. Toto nechce zažiť snáď nikto! „Dávajte si na seba pozor,” odkazuje všetkým.

„Išli sme na pár dní s kamoškou a s deťmi do Chorvátska, a ako to už býva, deti sa tešili, naháňali a blbli spolu. Syn padol z kolobežky, mal helmu a padol na zadok, ale udrel si aj nohu. Deti boli divoké celý večer a nepočúvali. Teraz sú už pokojní zrazu,“ zverila sa pre Topky.sk Martina.

Chvíľka nepozornosti a nepríjemný úraz bol na svete. Martinin 9-ročný syn Kamil si spôsobil bolestivé zranenie nohy. Malému končatina hneď opuchla a nevedel na ňu dostúpiť, a tak ostávalo len jediné... Speváčka v danej chvíli okamžite reagovala a so synčekom utekala na urgentný príjem, kde ho lekári ošetrili.

„Syna to veľmi bolí, ale až do röntgenu som dúfala, že to má iba udreté, lebo nemal ani modrinu, ale tá bolesť bola podozrivá. Zavolali sme si taxík, odviezol nás do nemocnice a bola som veľmi príjemne prekvapená, že všetko tam super fungovalo,“ pokračovala.

„Hneď, ako sme vystúpili z taxíka, pri vstupe si nás všimol nejaký pán, hneď nám dali pre syna vozík, na recepcii si vypýtali kartičku poistenca, potom nás o chvíľu zavolali cez reproduktor do ambulancie, tam nás vyšetril doktor a poslal na röntgen oproti na chodbe. Röntgen bol tiež vybavený za pár minút, potom sme počkali, kým nás zase vyhlásili v reproduktore a išli sme naspäť k doktorovi, ktorý vyhodnotil röntgen a zasadroval synovi nohu s tým, že o týždeň máme ísť na kontrolu vo svojej krajine,“ opísala Martina.

Z nemocnice teda odchádzal Kamil so sadrou a za pomoci bariel približne po hodine a pol od prvého kontaktu s lekármi. „Sadru má syn na 3 týždne, takže 1. 8. mu to dajú dole, a má ešte stále pred sebou polovicu prázdnin bez sadry. Snažím sa to brat pozitívne, teraz sú deti zrazu rozumné a ku kolobežke majú konečne všetci zaslúžený rešpekt. Ja s deťmi zajtra letím domov, tak som zvedavá, ako to zvládnem s batožinou a malým na letisku, ale ja mám šťastie na milých a ochotných ľudí, takže verím, že to bude ok,“ povedala nám speváčka.

Kamil bol z celej situácie smutný, čo zachytávali aj zábery, ktoré brunetka pridávala na svoj Instagram. „Od včera sa učí už na barlách a o pár dní to prestane aj bolieť, tak to bude stále jednoduchšie,“ vyjadrila sa mamička s nádejou na záver. Jej synovi prajeme skoré uzdravenie.

