Dráma v dovolenkovom raji Slovákov: Chorvátsko zachvátili plamene! Na mieste tragédie je aj Jozef Mihál

Chorvátsky hasičský zväz pre portál N1 potvrdil, že pri požiari sa zranil hasič a jedna osoba. Hasič mal zacítil dym, no už je v poriadku. Do zóny hasenia sa občan dostal vlastnou vinou. Chorvátske médiá apelujú na občanov, aby hasičom nesťažovali hasenie a nevystavovali sa nebezpečenstvu s cieľom pozorovať požiar z bezprostrednej blízkosti, prípadne ho fotografovať a zaznamenávať. Rovnako je prísne zakázané používanie dronov v oblasti, kde pôsobia hasičské lietadlá, pretože to priamo ohrozuje bezpečnosť vzdušných a pozemných síl, uviedol Chorvátsky hasičský zväz. Oheň sa otočil z Jelinjaku smerom na Primošten a ako sme sa z terénu dozvedeli, opäť sa zdvihol vietor.

Požiar vypukol približne o 11.00 h predpoludním. Na mieste zasahovalo zhruba 80 hasičov a 30 hasiacich vozidiel, ako aj päť hasiacich lietadiel. Očakáva sa nasadenie ďalších strojov na hasenie zo vzduchu, spresnil chorvátsky hasičský zbor.

"Požiar sa šíri v dôsledku silného (vetra) juga a v jednej chvíli ohrozoval aj objekty, v dôsledku čoho boli z bezpečnostných dôvodov evakuované dve rodiny," uviedol veliteľ hasičov Slavko Tucakovič.

Evakuácie sa uskutočnili v obci Gornji Banovci. Večernji s odvolaním sa na svedkov ďalej uviedol, že situácia v teréne bola čoraz závažnejšia, "ľudia utekajú z apartmánov, ale nevedia, kam by mali ujsť". "Vládne panika, všetko smrdí a nič nie je vidieť kvôli dymu," citoval server nemenovanú ženu. Chorvátske médiá ďalej informovali, že v dôsledku požiaru je úplne uzatvorená jadranská magistrála (štátna cesta D8) od obce Žaborič až po Primošten.

V Dalmácii dovolenkuje aktuálne aj expert na sóciálnu politiku Jozef Mihál. Ten zverejnil zábery z pláže, na ktorých vidieť v pozadí kúdole hustého dymu. Podľa jeho slov ide o požiar medzi Primostenom a Grebasticou. Z komentárov ľudí, ktorí sú tiež práve v danej oblasti vyplýva, že v meste Primoštene nejde elektrina.

Podľa chorvátskych médií sú ľudia v dovolenkovom meste Grebaštica v panike. Rodine z Nemecka dokonca zhorela auto. Paradoxom je, že niektorí dovolenkári zastavovali, aby si urobili zábery s požiarom v pozadí. Hasičom situáciu komplikuje aj vietor.

