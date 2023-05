Schindlerová po 19 rokoch od SUPERSTAR vyšla s pravdou von: Bola som TRÁPNA a HROZNÁ!

Spomínate si ešte na vôbec prvý ročník Slovensko hľadá SuperStar? Písal sa rok 2004 a v tom čase sa do speváckej súťaže rozhodla prihlásiť aj speváčka Martina Schindlerová. V tom čase mala iba 16 rokov. Dnes už dvojnásobnú mamičku sme nedávno zastihli na krste novej cukrárne v Bratislave, kde prítomných hostí poctila nielen svojou krásou, ale aj spevom.

Zdroj: Ján Zemiar

Pred vystúpením sme si ju ešte odchytili na rýchly rozhovor, počas ktorého si zaspomínala aj na obdobie, kedy hviezdila na obrazovkách verejnoprávnej RTVS. „Samozrejme, že si na to obdobie pamätám, ale aj z toho existujú video záznamy, takže sa môžem aj vidieť,“ začala Martina rozhovor pre Topky.sk s miernym zahanbením a úškrnom v tvári, a potom z nej vypadlo...

„Dlho som sa nevedela na seba pozerať, lebo som si pripadala trápna, hrozná,“ vyšla speváčka s pravdou von po 19 rokoch a ďalej pokračovala s tým, že keby to mohla vrátiť späť, určite by to vyzeralo inak. „Teraz by som to zaspievala lepšie, aj sa lepšie tvárila a pohybovala,“ zhodnotila hudobníčka, ale napokon poznamenala, že už je so svojou minulosťou a vystupovaním pred kamerami stotožnená a vie sa na sebe aj zasmiať.

„Som v takom štádiu, že už mám rada to svoje, akoby to mladé ja, ktoré to robilo v tom momente najlepšie, ako vedelo a už sa viem na seba pozrieť aj sa usmiať pri tom,“ poznamenala mamička. Veď predsa len: „Bolo to dávno a už nie som taká zahltená tým egom a už to neriešim,“ skonštatovala Martina, ktorá si po tesnom víťazstve v SuperStar odniesla druhé miesto a prešla si naozaj dlhou cestou.

A aj napriek dlhšej pauze od spevu sa k nemu opätovne vrátila a dokázala sa takpovediac nakopnúť a rozbehnúť si svoju kariéru úspešnej speváčky. Hoci väčšinu energie venuje najmä svojím deťom, našla ten správny kľúč, ako zladiť súkromie aj pracovné povinnosti. Ako to všetko zvláda a čo ešte o sebe speváčka prezradila, sa už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.