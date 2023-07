Trápenie českej hviezdy: Z bežného zákroku DESIVÁ diagnóza... NEDÁ sa to odstrániť!

Markéta prišla na Slovensko v spoločnosti svojho kamaráta a kolegu Jana Bendiga, dvojica predstavila v poradí už tretí spoločný duet s názvom "Nebo, preklo, raj". Pri tejto príležitosti nám obaja porozprávali o svojom osobnom pekle, no a Markéta priznala, že pre ňu to bolo práve obdobie, kedy sa dozvedela o zákernom ochorení.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

Markéta sa v tom čase necítila dobre a mala problém s vypadávajúcimi vlasami. Celé to však pripisovala stresu z učenia. Až kým sa nezverila do rúk lekárov. Malo ísť o bežný zákrok, no napokon sa ukázalo, že všetko je inak. To, čo sa na začiatku tvárilo ako cysta na vaječníkoch, bol karcinoid. „Zistili, že išlo o vzácny druh nádoru,” prezradila speváčka priamo na sociálnej sieti.

„Ja som sa to dozvedela ako keď idete na úplne bežnú operáciu. Na bežné odstránenie. Hovorila som to kamoškám. Jasné, taktiež máme nejaké cysty a podobne. Ja som to vôbec nevnímala nejak tragicky, a o to viac ma to prekvapilo, keď som prišla za doktorom po troch týždňoch na kontrolu a povedal mi, čo vyšlo z tej histológie," prezradila v našom rozhovore mladá mamička.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram MK

Hoci podstúpila liečbu, otvorene hovorí aj o tom, že 100% zdravá zrejme už nebude. „Od tej doby ma kontrolujú a, bohužiaľ, asi nikdy už nebudem zdravý človek. Nedá sa tá choroba odstrániť. Dá sa akurát spomaliť alebo zastaviť. Ale keby to neprišlo, tak by som dnes nemala dcérku a nemala by som tak úžasného človiečika vedľa seba a myslím si, že vďaka tomu sa mám dnes tak, ako sa mám. Som o dosť silnejšia a verím, že aj tým svojím príbehom budem môcť niekomu pomôcť," povedala pre Topky.sk.

Lekári jej v súvislosti s ochorením oznámili ešte jednu zdrvujúcu správu. Vraj už nie je možné, aby mala ďalšie dieťa. Ona si z ich slov vraj ťažkú hlavu nerobí a verí v zázrak. „Ja si myslím, že už celkovo bol zázrak, že už po odobraní jedného vaječníku, keď sme si s partnerom povedali, že to necháme otvorené, vyšlo to a hneď na prvú. Takže myslím, že všetko je o nejakom nastavení v hlave a čo hovorí jeden doktor, nemusí hovoriť druhý a dôležité je, čo hovorí moje telo," vysvetlila nám speváčka.

A podľa toho, čo hovorí, sa cíti dobre a verí, že by sa mohlo zadariť aj s ďalším dieťatkom. „Moje telo vie, že dokáže úplne všetko, že porodilo zdravú dcérku, a tak si myslím, že môžem porodiť aj ďalších 10 detí. Vôbec nedávam na rady a reči ostatných ľudí, pretože si myslím, že tá psychika je veľmi dôležitá a ja sa cítim skvelo a vždy som chcela mať veľa detí. Takže verím, že budem mať napríklad trojčatá," dodala Markéta, ktorej, samozrejme, prajeme, aby sa jej túžba po väčšej rodine mohla pretaviť do reality.