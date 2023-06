ZÁSAH vrtuľníka vo Vysokých Tatrách: Desivé ZRANENIE manžela známej Slovenky… Okamžitý transport do nemocnice!

VYSOKÉ TATRY - Hory sú ich druhým domovom. No občas aj to, čo milujeme, nás zradí. Svoje o tom vie aj moderátorka Lenka Poláčková, za slobodna Vacvalová, ktorá zažila vo Vysokých Tatrách chvíle hrôzy. Na jej manžela totiž z výšky spadol obrovský kameň a vážne ho poranil. Okamžite ho museli letecky previezť do nemocnice!

Lenka Poláčková je milovníčkou hôr. Svedčí o tom aj to, že sa v istý moment svojho života rozhodla oddať trailovým behom. Naposledy zdolala Alpy na dĺžku. Odbehla neuveriteľných 2123 kilometrov, nastúpala 96 500 metrov cez všetky alpské krajiny. Trvalo to 39 dní, a to všetko pre dobrú vec...

Pri týchto náročných cestách ju podporuje aj jej manžel Jan Poláček. Aktuálne si chceli užiť spoločné chvíle a pred dvomi dňami sa rozhodli ísť liezť na hory. Na zlaňovanie si vybrali lokalitu Vysokých Tatier, presnejšiu Voliu vežu. A ani v tom najhoršom sne sa im nesnívalo, že na vlastnej koži zažijú momenty strachu o holý život.

„V poobedňajších hodinách dňa 26. 6. 2023 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre slovenských horolezcov, ktorým sa pri zlaňovaní zaseklo lano a nedokázali samostatne zostúpiť. Záchranári HZS požiadali o súčinnosť Letku MV, ktorá zobrala na palubu troch záchranárov HZS a smerovali na Voliu vežu. Záchranári vyprostili pomocou lanovej techniky horolezcov zo steny a následne boli všetci letecky transportovaní na heliport V Starom Smokovci,” informovala Horská záchranná služba.

A práve pri spomínanej záchrannej akcii vrtuľník z vrcholu uvoľnil kamene, ktoré zranili moderátorkinho muža. „Zatiaľ čo my sme boli schovani na štande pred posledným zlaňákom, Honzu jeden z letiacich kameňov trafil do chrbta. Keď sa spamätal, vylúčili sme zlomeninu chrbtice a za pomoci dvoch poľských horolezcov dokončili zlaňák,” opísala Lenka.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram L.V.

„Hneď nato prišla prosba o pomoc pre českého horolezca, ktorého zranil padajúci kameň. Nachádzal sa taktiež pod Voľou vežou a utrpel poranenie chrbta. Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá letela so záchranárom HZS do Mengusovskej doliny. Českého horolezca na mieste ošetrili a následne ho letecky transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali privolanej posádke RZP na prevoz do nemocnice,” informovala ďalej HZS.

„To bol včera deň,“ poznamenala moderátorka. „Honzu s podozrením na zlomené rebrá transportovali do nemocnice, kde sa ukázalo, že je to "len" veľmi narazené. Čo pri veľkosti toho kameňa a rýchlosti jeho letu môžeme nazvať obrovským šťastím,“ dodala na záver. Prajeme skoré uzdravenie!