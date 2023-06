Karlos Vémola sa PRIZNAL k trestnému činu: VYKÚPIL sa z väzenia… Stačila mu TÁTO SUMA!

PRAHA - Obávaný český zápasník MMA Karlos Vémola (37), prezývaný “Terminátor“, mal v poslednom čase opletačky so zákonom, a to kvôli jeho Vémolandu, ako familiárne nazval svoj zverinec. Po obvinení z nelegálneho chovu sa vďaka priznaniu napokon vyhol väzeniu a doslova sa vykúpil.

Azda nikto nie je v Česku väčším milovníkom exotických a voľne žijúcich zvierat ako MMA zápasník Karlos Vémola. Ten sa však v poslednom období dostal do veľmi nepríjemnej situácie a za údajný nelegálny chov svojich domácich miláčikov bol trestne stíhaný. Informoval o tom portál Extra.cz

Terminátora polícia obvinila z toho, že si v máji 2022 zaopatril mláďa bieleho tigra, ktoré vraj nebolo papierovo v poriadku. Karlos podľa obvinení vedel, že tigra nemôže chovať bez papierov a je to trestný čin. S partiou svojich známych si teda zariadil falošné papiere pre jedného divokého chlpáča a druhý exemplár predal ďalej, hoci si bol vedomý toho, že je to nelegálne a že zvieratá sú prísne chránené.

Zápasníkovi preto hrozilo, že pôjde sedieť do väzenia. Lenže hovorí sa, že priznanie je poľahčujúca okolnosť a v tomto prípade to platí do posledného písmenka. Hoci sa Vémola spočiatku všelijako vyhováral, neskôr otočil a vyšiel s pravdou von. Jeho zámerom bol evidentne nižší trest a vyšlo mu to.

„Vyzerá to tak, že keď sa policajtom priznával, rozhodne to nebolo kvôli tomu, že by sa v ňom pohlo svedomie. Jednoducho už vedel, čo ho čaká. Už pri výsluchu musel povedať, že súhlasí s postupom podľa § 307 odstavca 1 a 2 a § 309 odst. 1 trestného zákona, čo znamená, že mu štátny zástupca trestné stíhanie podmienečne zastavil,“ informoval podľa Extra.cz blízky zdroj z vyšetrovania.

Trestné stíhanie sa dá zastaviť, pokiaľ sa páchateľ prizná k činu, čo urobil aj samotný Karlos, a tak mu zostávalo už len zaplatiť pokutu, ktorou sa doslova vykúpil z väzenia. „Stačilo mu zaplatiť 200 000 českých korún a je z toho vonku,“ uviedol overený zdroj. V prepočte stačilo 8444 eur a pár centov a zápasník sa vyhol base. Hrozilo mu sedenie za mrežami až na tri roky.

„Polícii vôbec nevadilo, aké zvláštne je tvrdenie, že si tigre zobral od niekoho úplne neznámeho, pritom určite mali preveriť, či sa v skutočnosti zvieratá nepašujú. Ani ďalej nepreverovala, keď za druhého tigra nikdy nedostal zaplatené, aj keď tam nejaké finančné toky boli. Jednoducho im to stačilo, čo im narozprával a už ho nestíhajú,“ dodal zdroj. Nuž, pekne sa z toho Karlos vykrútil a dalo by sa povedať, že z tohto zápasu so zákonom nakoniec vyviazol bez zranenia.