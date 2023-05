Mama (50) markizáckej nevesty je poriadna SEXICA: Odvážne FOTO v sexi bielizni ako dôkaz!

BRATISLAVA - Tereza Kosecová momentálne hviezdi v markizáckej šou Ruža pre nevestu. Po tom, ako si vybudovala istú základňu fanúšikov, pravidelne na svoje sociálne siete prispieva novými a novými zábermi. Najnovšie sa podelila s verejnosťou aj o fotografie svojej maminy. Nikto ani len netušil, že jej najbližšia osoba je taká kočka a to, čo skrýva na svojom profile, vás dostane. Aha, po kom markizácka nevesta zdedila krásu!

Tereza Kosecová sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka markizáckej šou Ruža pre nevestu, kde ešte stále bojuje o ženíchovo srdce. Hnedovláska je jedna z Tomášových favoritiek. Sympatická bola dokonca aj jeho mame Ingrid.

Účinkovanie na televíznych obrazovkách jej prinieslo aj stabilnú základňu fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Tam sa so sledovateľmi pravidelne delí o svoj súkromný život. Najnovšie zverejnila fotografie so svojou mamou ku nedeľnému sviatku Dňa matiek.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

Nikto ani len netušil, ako Terezina milovaná osoba vyzerá. Posledné zábery snáď dostali každého jedného. „Ďakujem, že si,” napísala k nim. Nevesta už v jednej z epizód spomínala, že sa jej mamina venuje orientálnemu tancu. No a vyzerá to tak, že práve tanec ju udržuje vo forme. Fúha, to je ale kočka!

Čerstvej 50-ničke môže totiž nejedna dáma v jej veku závidieť. Na záberoch, ktoré zverejňuje na svojom profile na sociálnej sieti, rada prezentuje svoje krivky. Ako si mnohí mohli všimnúť, pravidelne sa necháva nafotiť profesionálnym fotografom a výsledkom sú poriadne horúce snímky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram T.K.

Ukazuje sa v koži, v sexi spodnej bielizni, ale dokonca nájdeme aj fotky, kde si len rukami prekrýva svoje poprsie či rozkrok. Ako však sama priznala, bežne takto do spoločnosti nechodí. Na prekvapenie mnohých sa na verejnosti ukazuje v elegantnom oblečení.

V tejto súvislosti sme sa snažili Moniku aj kontaktovať, ale na naše otázky, či by si vedela aj ona predstaviť účinkovanie v nejakej reality šou, neodpovedala. Nuž, jediné, čo môžeme povedať, je to, že Terezina mamina je naozaj krásna žena a konkurovať môže aj mladším ročníkom. Veď posúďte sami!