Markizáčky si SKOČILI do vlasov: J*be ti?!

Iba pred časom sme vás na Topkách informovali o neutíchajúcom konflikte markizáckych neviest. Presnejšie ide o Priscillu a Petranu, ktoré si od začiatku šou nevedia prísť na meno a nič pekné na seba navzájom ešte nepovedali. Najnovšie sa sociálnou sieťou Instagram začala šíriť informácia o tom, že by sa tieto dve krásky mali pobiť v boxerskom ringu.

„Pošuškáva sa, že bude zápas ruží. Petranka snáď sa nebojíš, že ti Pris doláme pazúriky? Team Priscilla,“ avizovala nevesta Zuzana, ktorá zo šou vypadla medzi prvými. A je jasné na koho strasne stojí. Petranina reakcia nenechala na seba dlho čakať a na jej príspevok okamžite reagovala... Vulgárne. „Tebe dobre j*be moja,“ vyjadrila sa ostro.

„Však vám robím pre-promo zlatko, si vravela, že by si do toho šla, keď sme boli v Prievidzi, či tiež si to myslela tak ako v Turecku, že si "confident enough" (dostatočne sebavedomá, pozn. red.)?" opýtala sa Petrany vyrývačne. „No už len ty dokážeš nejaké promo urobiť,“ zasmiala sa ironicky finalistka.

No a dlho nebolo ticho ani na jej sociálnych sieťach, kde sa dopodrobna k celej situácii vyjadrila. „Tieto dievčatá som stretla tvárou v tvár a ešte sme aj sedeli pri jednom stole, asi 3 hodiny vkuse. A myslíte si, že mi niečo niekto povedal do ksichtu? Nie! Ani muk, ani slovko, ale na storkách sú všetci hustí. Uvedomte sa dievčatá!," odkázala im Petrana, ktorá podľa vlastných slov nechápe, prečo si to s ňou nevydiskutovali naživo. Zhodnotila, že sa jej asi báli.

„Aha, tak to sa nám všetkým v Prievidzi asi snívalo, ako si vravela, že by si išla... Bože takto klamať dievča, že sa nehanbíš. Stačilo povedať, že si si to rozmyslela alebo žartovala, nie, ty ideš tvrdiť, že sme sa ťa báli," dodala k tomu celému Zuzana. Myslíte si, že tento boxerský zápas by bol zaujímavý? Vyjadrite svoj názor v ankete!

