Exmarkizáčka išla DONAHA: Nemohla sa na seba pozerať a teraz... Z jej tela ODPADNETE!

BRATISLAVA - Wau! Bývalá markizáčka iba pred časom pre Topky.sk priznala, že sa na seba nemohla pozerať a teraz so svojím vymakaným telom vyráža dych. Prešla si poriadnou premenou, o tom niet pochýb!

Dagmar Kubinová zahviezdila minulý rok na Farme 14, v ktorej si našla aj vzťah. Síce to dvom zaľúbencom dlho nevydržalo a každý sa vydal vlastnou cestou, ale jedna vec ich aj naďalej spájala. A to láska ku športu. Presnejšie ide o box a obidvaja sa mali predviesť v ringu.

Zatiaľ čo sa to Mišovi podarilo a svojmu súperovi dal neľútostné K.O. hneď v prvej minúte zápasu, Dagmar, žiaľ, zručnosti, ktoré sa za dva mesiace každodennej prípravy naučila, neukázala. Obidve jej súperky sa nešťastne zranili a kvôli časovej tiesni už bývalej farmárke organizácia nedokázala nájsť náhradu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram D.K.

Dagmar si od Farmy prešla poriadnou premenou, aj kvôli spomínanému zápasu, ktorý sa nakoniec neuskutočnil. Za 4 mesiace zhodila viac ako 10 kilogramov a s chudnutím stále pokračuje. „K mojej premene ma viedol pohľad do zrkadla po príchode z Farmy. To bol prvý signál, keď som si povedala, že to takto ďalej nepôjde. Ďalší zásadný dôvod bola ponuka na zápas Fight Night Challenge, kde musím splniť určitú váhu,“ prezradila nám prednedávnom.

A fúha! Z najnovších záberov, ktoré Dagmar zverejnila na svojom Instagrame, sa vám zatočí hlava. Blondínka si pred časom užila fotenie aj so speváčkou Dominikou Mirgovou, kde doslova išla donaha. Zhodila zo seba všetky kúsky oblečenia, okrem nohavičiek, a ukázala svoje vypracované telo. Bývalá farmárka sa určite nemá za čo hanbiť!