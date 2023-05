Vychudnutá kráska zo Survivoru: Za 2 TÝŽDNE doma nabrala 11 KÍL!

Nedostatok jedla sa prejavil na každom jednom súťažiacom z markizáckeho Survivoru. Pri Andrei Bezděkovej niektoré zdroje uvádzajú, že vychudla na 47 kíl, iné dokonca operujú s číslom 45.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Samotná modelka priznala, že v súťaži stratila viac ako 10 kíl. Po návrate domov mali o ňu príbuzní obavy. Hladovanie však malo za následok to, že Andrea sa jednoducho vrhla na každé jedlo, ktoré zbadala. „Ja zatiaľ fungujem skôr tak, že vyhľadávam potravu, na to mám dosť dobrý detektor a nejde to zatiaľ úplne zastaviť, tak dúfam, že sa to zastabilizuje,” prezradila pre Primu.

A vrátila sa hneď aj na svoju pôvodnú váhu. „Zhodila som dosť, 11 kíl, ale nabrala som to zase za 14 dní naspäť, pretože to je fakt čistý jojo efekt. Ale bolo to cítiť, bolelo ma brucho. Ja som naozaj zhltla všetko, čo bolo na stole, bolo mi úplne jedno – slané, sladké, kyslé, a zase znovu. Potom som sa nemohla zastaviť. Až mi skoro bolo ľúto toho času, ktorý som prespala, lebo to bol jediný čas, kedy som nejedla,” prezradila bývalá Miss, aký vplyv na ňu malo odopieranie si jedla. Snáď sa jej podarí čo najskôr túto fázu ukončiť a vrátiť sa k zdravému stravovaniu.