Kráľovnej krásy sa zrútil svet, hrozí jej 20-ročné väzenie: Pašovala drogy za státisíce eur

Galéria fotiek (4) Jennifer Youngovej našli v batožine drogy.

Zdroj: showaround.com/Jennifer Young

MEXIKO - Jennifer Youngová šesť mesiacov rozprávala svojej matke Angele, že bude cestovať do nádherného Mexika. Keď však matke v marci nepriala k narodeninám všetko najlepšie, začala to preverovať a zistila, že jej dcéra, bývalá Miss Anglicka, je už mesiace v preplnenej väzenskej cele v Mexiku! Obvinenie rodenej Berlínčanky znelo: pašovanie drog. Za to hrozí až 20 rokov väzenia.