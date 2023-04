Ťažké obdobie bývalej markizáčky: Nemala čo jesť... Skoro som NEPREŽILA!

BRATISLAVA - V živote sa nám môže stať naozaj čokoľvek. Nikdy nevieme, čo nás v ňom čaká. Ťažšie chvíle postretli aj bývalú markizáčku, ktorá to v istom období nemala vôbec jednoduché. Prespávala v pivnici, nemala čo do úst a skoro ani neprežila...

Ani známejší ľudia to nemusia mať v živote ružové. Svoje o tom vie aj markizácka hviezdička Mishala Orth, ktorá sa snažila nájsť si lásku v reality šou Love Island. Tá tentoraz prehovorila o svojom nepríjemnom zážitku z minulosti, z ktorého vám prejde mráz po chrbte.

Žiaľ, aj ona patrí do tej skupiny dievčat, ktoré zažili domáce násilie. O svojej skúsenosti nedávno prehovorila bývalá miss Ráchel Karnížová, ktorú do krvi dobil jej priateľ, známy moderátor Tomy Kotty. Speváčka si jej príspevok na Instagrame všimla a hneď naň aj reagovala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

„Tiež sa mi to stalo, ale ak by som o tom prehovorila, tak to nanajvýš zažijem znovu,” zneli jej desivé slová. Ako neskôr na sociálnej sieti Instagram priznala, aj ona prežila toxický vzťah plný sklamania. „Zažila som už od detstva extrémnu šikanu kvôli farbe pleti a potom aj toxický vzťah, v ktorom som skoro neprežila,” napísala v úvode.

Tmavovláska to určite nemala v živote ľahké, ale nikdy sa nevzdávala. „Utiekla som, bývala som v pivnici, nemala som sa kde sprchovať a pomaly ani čo jesť. Som za to strašne vďačná, pretože by som dnes nebola taká, aká som, a vybudovala som si všetko sama. Stálo ma to skoro život, ale žijem si svoj najlepší život...” dodala hrdo.

Po jej priznaní fanúšikov okamžite zaujímalo, prečo jej v takejto ťažkej chvíli nepomohli rodičia. „Pretože som im o tom nepovedala, hovorila som, že je všetko v poriadku. Moji rodičia nie sú v Prahe, takže to nevideli. Jasné, že by som mohla ísť domov, ale k čomu by to bolo? Mama by sa o mňa starala, sama mala dosť svojich starostí,” uviedla.

Pomohli jej blízki priatelia. „Ja som potrebovala byť v Prahe a nevzdať sa svojich snov, neznášam, keď ma niekto ľutuje. Dostala som sa do toho, tak musím aj sama z toho von. Mám skvelých kamarátov, pomohli mi,” dodala na záver.