Bolestivé priznanie bývalého farmára: Po šou mal obrovské problémy!

Tamás Kassai známy z Farmy 14 sa divákom televízie Markíza zapísal do pamäti hlavne svojimi ladnými pohybmi, ktoré na statku zakaždým predvádzal. Neskrýval to, že tanec je proste jeho život a ani svojho tanečného ducha. Možno to ani nečakal, že by si v šou našiel aj svoju spriaznenú dušu, ale stalo sa.

Nečakane sa zahľadel do hnedovlásky Sašky, ktorá si získala jeho srdce. Zaľúbenci vydržali spolu dodnes a každodenne si spoločnými chvíľami spríjemňujú svoj život. Avšak posledné obdobie nebolo pre Tamása tým najideálnejším. Trápili ho obrovské bolesti...

„Po farme som mal strašné bolesti chrbtice, presnejšie krížov (moji najbližší vedia o čom rozprávam) neprajem to vôbec nikomu, ani nepriateľovi. Vstávať z postele ako “starý dedo” nie je fakt sranda v 22 rokoch,“ napísal s istým poľutovaním sa.

To, z čoho ho začali bolieť kríže, zrejme nevie ani on, ale jedno je isté - keďže tá bolesť bola neúnosná, vyhľadal pomoc. „Stálo to nejaký ten čas a úsilie (hlavne fyzioterapie a cvičenie) sa dať dokopy, ale som pripravený na ďalšiu výzvu,“ dodal odhodlane. Rozhodol sa, že začne na sebe makať a do mája, približne za 6 týždňov, dá svoje telo dohromady.

„Už som to raz dokázal, tak druhýkrát by to malo byť ľahšie, lebo aspoň viem, čomu sa mám vyvarovať a na čo si dávať ešte väčší pozor“ dodal na záver. Tamásovi držíme palce, nech mu predsavzatie vyjde podľa predstáv!