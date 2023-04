ŠIALENÁ historka českého speváka: PROSTITÚTKY si pomýlil s dámami v núdzi a potom... PREBOHA!

Jiří nedávno prijal pozvanie do relácie Rock on, kde predviedol, že nemá len obrovský hlas a charizmu, ale aj neuveriteľný zmysel pre humor. S moderátormi Lenkou LeRou Rakar a Pavlom Drapákom sa podelil o niekoľko mimoriadne vtipných historiek zo svojho života, ktoré miestami zneli absolútne bizarne a neuveriteľne.

A jedna z tých najvtipnejších pochádza ešte z čias, keď Jirří pracoval ako kamionista. „Prešiel som hranice, vybavil som papiere. A teraz tam stáli také dve pekné kočky. Jedna kožené nohavice, druhá koženú minisukienku. A ja, proste taký blbec z dediny, čo takéto dievčatá nikdy nevidel. U nás to nebolo,” začal svoje rozprávanie, pričom už v tomto momente sa speváčka a moderátorka LeRa neubránila smiechu, keďže presne tušila, kam tým Jiří smeruje.

Vlastne, od samého začiatku by to bolo pravdepodobne jasné úplne každému, až na neho samého. „Prešiel som a tie dievčatá mávali, triasli sa zimou... Tak som zastavil, otvoril som dvere a hovorím: Poďte, dievčatá. Pozerajú, že... Obe? Hovorím, že jasne! Veď čo, aký problém? Wau, dobre, tak ideme obe,” opisoval situáciu, pričom vtedy ešte stále nechápal, čo za dámy vzal do auta. Myslel si, že im len skrátka pomáha.

„Naskočili do kamiónu, ja som zaradil a idem... Pýtajú sa: Kam ideš? Ja: do Břeclavi. A vy?” hovoril s tým, že až vtedy dámy v aute pochopili, že Jiří si neuvedomuje, o čo ide, že sa živia sexuálnymi službami. „Tak sedeli, že hmmm, tak dobre, toto sa nám ešte nikdy nestalo,” komentovali Zonygovu nevedomosť, na čo sa Jiří stále čudoval, že nechápe, ako je možné, že ich ešte nikto neodviezol.

Lenže v tom momente sa pred ním počas jazdy vynorilo čierne luxusné auto, ktoré sa Jiřího na jeho kamióne snažilo zabrzdiť. A už asi tušíte, že v ňom sedeli muži, ktorí s promiskuitnými spolujazdkyňami spolupracovali! No a potom... Viac sa dozviete v relácii Rock on vo videu nižšie, záver tejto príhody si môžete vypočuť približne v 54. minúte!