Ibi Maiga šokuje: ROZVIEDOL SA, s 2 deťmi zostal SÁM... Hľadá si novú ženu!

Ibimu Maigovi v minulosti učarovala rodáčka z Mali, o 30 rokov mladšia Inna, s ktorou sa oženil a splodil s ňou dve deti, dcéru Fatimu a syna Omara. Podľa najnovších informácií sa však najznámejší černoch vo svojej rodnej zemi rozviedol a teraz si hľadá novú frajerku!

Aj keď sa Ibi preslávil na Slovensku, momentálne sa zdržiava v Afrike a stará sa o svoje ratolesti. „V Mali mi nič nechýba. S manželkou Innou som sa rozviedol, takže naše dve deti, desaťročnú Fatimku a sedemročného Omara, vychovávam sám. Mám dva domy, veľkú záhradu a podnikám v poľnohospodárstve,“ pochválil sa šokujúcimi novinkami pre denník Plus 7 dní.

Ale aký bol dôvod na ich rozvod? Podľa jeho slov vraj zabúdala na to, že je vydatá a že sa musí starať o domácnosť, a to sa mu nepáčilo. Dokonca ju upodozrieval aj z nevery. „Prišiel som na to, že robila hlúposti a zanedbávala deti. Vyčítal som jej, že keď sa chce stále túlať, nemala sa vydávať. Vo vzťahu už treba robiť kompromisy. Ku mne sa niekedy správala, akoby som ani neexistoval, tak som jej povedal dovidenia a prebehol rozvod,“ prezradil.

Aj keď si po manželstve našiel frajerku, neostal s ňou dlho. „Tu bol zas problém, že nemala pekný vzťah k mojim deťom, tak som to nechal plávať. Moje deti sú dôležité, nie ja. Takže teraz som slobodný,“ opísal. No a teraz nastal moment, keď Ibimu zachýbala pravá láska. Tentoraz ju plánuje nájsť u Slovenky! „Chcel by som s ňou mať ďalšie krásne deti. Len jej nesmie prekážať, že už dve mám. Naopak, mala by ich ľúbiť ako svoje,“ dodal.

Ale aké ďalšie kritériá musí Ibiho nastávajúca spĺňať? Pekná tvárička a postava podľa jeho názoru nestačia. „Dobrá žena je taká, ktorá nie je zlatokopka. Musí mať bezpodmienečne dobré srdce, pochopenie, toleranciu a nemyslieť len na seba. Pri vzťahu sa nesmie riadiť tým, kto má koľko peňazí a ako je fyzicky a sexuálne atraktívny,“ vymenoval vlastné nároky.

Netají sa tým, že ženy na neho odjakživa leteli, takže je len otázkou času, kedy Čierna bača nájde ďalšiu matku svojich detí. Ak ste v minulosti váhali, tak teraz máte znovu šancu!