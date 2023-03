Nabral bleskovú rýchlosť: Tomáš Bezdeda po 11 mesiacoch randenia... SVADBA už túto sobotu!

Do minulého roka vedela verejnosť len o dvoch ženách, ktoré si Tomáš Bezdeda pustil do svojho života. Pred rokmi to bola Adela Banášová a neskôr sa po jeho boku objavovala lekárka Monika. Dlhé obdobie bol však hudobník oficiálne sám. V apríli sa však všetko zmenilo, keď vo fitness centre spoznal o 14 rokov mladšiu Ivanu.

A dvojica si rozumela natoľko, že ich vzťah začal mať veľmi rýchly spád. Už po 8 mesiacoch sa totiž superstarista rozhodol pred svojou milou pokľaknúť. Urobil tak na Silvestra v luxusnom hoteli na Štrbskom plese. No ako informuje denník Nový čas, ani s ich veľkým dňom dlho nečakali. Hoci niektoré páry potrebujú na prípravu svadby aj celý rok, im stačili necelé 3 mesiace.

Tomáš Bezdeda a Ivana si svoje áno povedia už túto sobotu. „Máme sa radi, milujeme sa a to je to najpodstatnejšie. Keďže ja mám dobrý príklad v rodičoch, že rodina spolu drží, my tiež chceme byť spolu a tvoriť s Ivkou rodinu,“ povedal Novému času spevák, ktorý sa pri pozývaní hostí musel krotiť. „Keby som mal pozvať všetkých, musel by som pozvať 500 ľudí. To sa nedá. Hlavne rodinu a pár kamarátov,“ dodal.

Budúcim novomanželom prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!