Slovenský spevák sa stane OTCOM: Partnerku TAJIL a zrazu... Wau, TOTO naozaj?!

Michal je skutočný hudobný multitalent. A nesvedčí o tom len fakt, že roky po Superstar sa mu podarilo uchytiť aj v ďalšej talentovej šou, ale najmä to, že hudbe sa venuje dodnes. A, čo si budeme hovoriť, práve to je niečo, čo sa desiatkam bývalým účastníkov nepodarilo. Charizmatický umelec si ako spevák a multiinštrumentalista zahral s mnohými známymi kapelami, na pódiách je ako doma a muzika je stále tým, čo ho napĺňa.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV MARKÍZA

Avšak sympatickému muzikantovi sa nedarí len na pracovnom poli, ale aj v súkromí. Odkedy pred rokmi tvoril pár s Dominikou Mirgovou, o tom, čo prežíva v osobnom živote, sa veľa nevedelo. A to platilo aj o jeho partnerkách. Tú aktuálnu už však Michal netají a niet sa čomu čudovať. Šťastie našiel po boku krásnej Evy a to, že ide o ženu jeho života, dokazuje aj fakt, že svoju polovičku už neraz hrdo ukázal na sociálnych sieťach

„S priateľkou Evkou sa poznáme od roku 2015, kedy som ju zavolal ako fotografku pri natáčaní videoklipu k piesni s Ibim Maigom - Hello Hello. Vtedy sme sa len zoznámili a zostali sme dobrými kamarátmi niekoľko rokov. Evka cestovala po svete a ja som mal svoje aktivity, no občas sme sa stretli a zostali sme v kontakte. Začiatkom minulého roka sa vrátila z Nórska a odvtedy sme boli v intenzívnom kontakte,” prezradil nám o začiatkoch krásneho vzťahu Michal.

Galéria fotiek (5)

A odvtedy to skrátka už išlo prirodzene a ako po masle. „Dokázali sme spolu telefonovať aj niekoľko hodín a keď sme boli spolu, zistili sme, že nám je veľmi príjemne. Dlho sme nečakali a Evka sa presťahovala ku mne do Bratislavy. Po niekoľkých mesiacoch spolužitia sme to obaja tak cítili, že je čas si založiť rodinu,” povedal pre Topky.sk umelec, ktorého radosť z lásky je teraz už dvojnásobná.

Spoločne s jeho pôvabnou partnerkou totiž čakajú bábätko. My sme sa pýtali, či spoločného potomka plánovali, no a podľa všetkého po bábätku obaja túžili. „Sme si vedomí, že splodiť dieťatko nemusí byť vôbec jednoduché, aj preto sme vďační, že nám to vyšlo bez problémov,” hovorí Michal, ktorý nám napokon povedal aj to, či sa už onedlho budú s Evkou tešiť zo synčeka alebo z dcérky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Archív Michal Chrenko

A bude to malá princezná! „Tešíme sa, ako nášmu malému dievčatku ukážeme svet a ako nám ona ukáže a pripomenie, aké krásne je vidieť svet detskými očami. Bude to dobrodružstvo,” prezradil nám muzikant, ktorý priznal aj to, že chce, aby s jeho milovanou ženou svoju lásku spečatili aj oficiálne.

Na koleno síce zatiaľ nepokľakol, ale... „Evku plánujem požiadať aj o ruku, ale nepoviem kedy. Snáď si ma zoberie,” dodal s úsmevom budúci tatko, ktorému srdečne gratulujeme k založeniu rodinky a prajeme, aby všetko dobre dopadlo a nech sa budúca mamička aj dcérka tešia dobrému zdraviu.