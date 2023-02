Kráska z Love Islandu v ÚZKOSTIACH: NEUVERÍTE, kde to na ňu prišlo!

V markizáckej šou Love Island ako bombshell pobláznila hlavu nejednému fešákovi, no nakoniec si jej srdce získal David Vitásek, s ktorým aj naďalej udržuje vzťah. Po skončení reality šou spolu trávia naozaj veľa času, no zároveň si doprajú aj čas pre seba.

Natalie si svoje dokonalé krivky pravidelne udržuje vo fitku a celkom často "kŕmi" aj svojich fanúšikov vždy vysmiatymi fotkami a pozitívnym naladením. No tentokrát to tak nebolo. Dnes síce bola vo fitnesscentre, no dlho sa tam nezdržala.

„Išla som po prvýkrát od presťahovania sa do nového fitka. Bolo tam toľko ľudí , že som dostala úzkosť. Zaliezla som si do tejto prázdnej miestnosti, kde som to rozdýchavala asi 10 minút a išla som domov. Aj také sú dni,“ napísala kráska na sociálnej sieti k fotografii, kde vidno, ako je vždy usmievavá plavovláska zrazu v úplne inom emočnom rozpoložení.

Takýto emocionálny stav vyznačujúci sa napätosťou, znepokojenosťou a nervozitou nie je pre nikoho príjemný a pocit strachu z ničoho je v mnohých situáciách až zarážajúci.

S Natáliou sme sa skúšali spojiť, no zatiaľ sa nám k danej situácii nevyjadrila. Pevne však veríme, že takýchto nepríjemných stavov bude zažívať čo najmenej.