Šokujúce KLAMSTVO českého speváka: Vymyslel si VÁŽNU CHOROBU!

Známy spevák od našich susedov a exmanžel Lucie Bílej, sa priznal k dlhoročnému klamstvu. Kedysi bol hudobník Václav Noid Bárta kráľom všetkých večierkov a obľuboval alkohol, ktorý sa stal na jednej strane jeho kamarátom, no na strane druhej zároveň aj nepriateľom.

Jedného dňa si však česká hviezda povedala dosť. „Bolo to jedno z najlepších životných rozhodnutí. Človeka alkohol zbytočne veľmi unavuje a trošku ma mrzí, že som pil, ale na druhú stranu, človek si musí vyskúšať nejaké veci,“ povedal hudobník pre Extra.cz

A tak sa rozhodol prestať piť, no keďže bol vždy v prostredí umelcov a neustálych akcií, opojnému nápoju pre dospelých, sa bolo veľmi ťažko ubrániť a obzvlášť všetkým tým ponukám vypiť si s kolegami pri akejkoľvek príležitosti.

„Už som o tom nejakú dobu premýšľal a predsa len po 35-ke človeka tie párty už toľko nebavia a tak som si povedal, že už je potreba s tým skončiť,“ informoval spevák a zdôveril sa aj s tým, že si presne pamätá na to, keď si dal poslednýkrát panáka a od tej doby sa snaží byť triezvy a alkoholu sa vyhýbať a držať zdravý životný štýl.

No jeho abstinencia, ako sme už spomínali, nebola vôbec jednoduchá, a tak si spevák dokonca pred kolegami vymyslel dôvod, prečo nemôže piť. „Pretože to bolo v dobe, keď som veľa pracoval v divadle, kde sa tie večierky odohrávajú, tak som musel použiť takú lož, aj keď to nie je mojim zvykom a klamať neviem, ale vtedy som zaklamal, že mi doktori niečo našli, pretože inak to nešlo,“ šokujúco uviedol český spevák veci na pravú mieru a priznal sa, že bol nútený vymyslieť si vážnu chorobu, aby mu dali pokoj.

„Keď som vtedy povedal, že nepijem, tak to nikoho nezaujímalo a aj tak mi nosili panáky, a tak som povedal, že mi niečo našli a nech ma nechajú, pokiaľ ma majú radi, ale potom som im o mesiac povedal, že som klamal,“ zaspomínal si v týchto dňoch trojnásobný otec na obdobie svojho núteného klamstva. Zdá sa však, že mu táto nevinná lož pomohla k tomu, aby sa od alkoholu držal čo najďalej.