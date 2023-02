Víťazka (24) markizáckej šou po náročnom boji s rakovinou: Trvalo to rok, ale... Hlási pozitívne správy!

Opernú speváčku Patríciu Janečkovú si môžu diváci televízie Markíza pamätať zo šou Talentmánia. V roku 2010 v súťaži zahviezdila ako 12-ročné dievčatko. So svojím neskutočným spevom to dotiahla až do finále, ktoré napokon aj vyhrala.

Pokojný život, plný pracovných povinností, jej prekazila zákerná choroba. Iba minulý rok sa Patrícia so svojimi fanúšikmi podelila o smutnú správu. 31. januára jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka. Úspešná speváčka tak musela odložiť všetko na druhú koľaj a začať svoj náročný boj.

„Presne pred rokom mi diagnostikovali rakovinu. Ten deň si pamätám tak jasne, akoby to bolo včera. Bol krásny slnečný deň a ja som išla po výsledky. Išla som do nemocnice s úsmevom na tvári, pretože som na chvíľu nemyslela na nič zlé. Ale po niekoľkých minútach v ordinácii lekára sa môj život obrátil hore nohami. Je to neopísateľný pocit,” začala svoje najnovšie vyjadrenie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram PJ

Pravidelne na sociálnej sieti informovala o svojom zdravotnom stave, ako o pozitívnych momentoch, tak aj o tých negatívnych. „Znie to neuveriteľne, ale boli aj dobré časy. Aj počas chemoterapie som mala niekoľko silných chvíľ a išla som na pódium, aby som zahrala pár vystúpení,” pokračovala. Je zrejmé, že jej vysnená práca chýbala, a tak sa zamestnala v jednom z českých divadiel.

Celkovo podstúpila 16 chemoterapií, ožarovanie a nespočetné množstvo rôznych vyšetrení. Naposledy podstúpila mastektómiu, ktorá dopadla úspešne a operná diva hlási pozitívne správy! „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste "zbavila" nádoru,“ oznámila.

Sme radi, že to Patrícia dobojovala úspešne do takéhoto konca, prajeme jej veľa zdravia a veríme, že sa jej choroby budú v budúcnosti vyhýbať. Celé jej vyjadrenie si môžete prečítať nižšie.