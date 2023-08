Boj slovenskej speváčky s rakovinou: OBROVSKÁ zmena za jediný rok!

Patrícia Janečková (Zdroj: Instagram PJ)

Patrícia Janečková sa svoju diagnózu dozvedela v januári 2022. Absolútne nečkala, že vo veku 23 rokov sa jej môže týkať rakovina. Bohužiaľ, bolo to naozaj tak. „Išla som do nemocnice s úsmevom na tvári, pretože som na chvíľu nemyslela na nič zlé. Ale po niekoľkých minútach v ordinácii lekára sa môj život obrátil hore nohami. Je to neopísateľný pocit,” priznala pred časom.

Jej liečba zahŕňala chemoterapie, ale aj mastektómiu. Ide o operačný zákrok, pri ktorom sa žene odoberie mliečna žľaza a zvyčajne v podstate celý prsník. O tomto zákroku speváčka informovala na sociálnej sieti presne pred rokom.

(Zdroj: Instagram PJ)

Našťastie, všetko dopadlo dobre a približne po ročnom zápase s chorobou hlásila Patrícia pozitívne správy. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená,” uviedla vo februári 2023.

A potom jej život nabral nové obrátky. V apríli oznámila zásnuby s tým, že nie je čas strácať čas. No a koncom júna povedala áno svojmu hereckému kolegovi Vlastimilovi Burdovi. Od operácie ubehol rok a jej život sa odvtedy naozaj dramaticky zmenil k lepšiemu. My jej prajeme, aby si ho aj naďalej mohla užívať plnými dúškami.

(Zdroj: Instagram PJ/Adam Živnůstka)