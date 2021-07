Martin Šmahel ukázal utajovanú dcérku: Najprv v ohrození života a teraz… FOTO To je rozkošné dievčatko!

Martin sa neskôr vyjadril, že jeho partnerka mala v tehotenstve komplikácie a očakávanie dcérky ani zďaleka neprebiehalo bezproblémovo. Ema sa mala narodiť až v októbri, no na svet musela prísť už v júni. Trhlina v plodovom obale zapríčinila nedostatok plodovej vody, a tak sa nemohla ďalej vyvíjať. S partnerkou teda prežívali mimoriadne náročné obdobie a Martinova Bea si aj s bábätkom v brušku musela odtrpieť mnoho času stráveného v nemocnici.

Rovnako to bolo aj po samotnom pôrode. Malá bojovníčka Emka po narodení vážila iba 800 gramov. Navyše, rodičia krátko po pôrode prežili i ďalšie trápenie. Počas prevozu do inej nemocnice do záchranky, kde sa nachádzala ich dcérka, narazilo auto. Maličká to však všetko, chvalabohu, zvládla. A dnes je z bábätka už rozkošné dievčatko.

Hoci Martin fotky malej Emy neukazuje často, najnovšie záber svojej princezničky zverejnil prostredníctvom Instagramu. Urobil tak pri príležitosti oslavy jej druhých narodenín. Pochválil sa fotkami zo súkromnej veselice s najbližšími, no a na jednej z nich vidno aj jeho 2-ročnú slečnu. Aha, ako už vyrástla!