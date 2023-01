VÝCHOD je NADŠENÝ: Očakávajú SVETOVÝ fenomén… Ďurovčíkova CARMEN konečne v Košiciach!

„Carmen v 50-tich nemých minútach poskytne mnohonásobne viac emócií ako ktorýkoľvek trojhodinový muzikál so srdcervúcimi áriami,” napísal svojho času Pavel Kostka z Musical.cz potom, čo videl Ďurovčíkovo ikonické baletné predstavenie. Chválou nešetril ani Jouko Astor, riaditeľ fínskeho Sibelius Culture Center, kam si Slovenské divadlo tanca s Carmen pozvali opakovane.

„Myslím, že je to najlepšie predstavenie tejto jari, a to tu vystúpili špičky svetového umenia,“ nechal sa vtedy počuť Astor. Po množstve pozitívnych kritík zo všetkých strán sa k Ďurovčíkovej Carmen v tom čase vyjadril aj jeden z popredných fínskych denníkov. Okrem nekončiacej chvály od odborníkov i divákov sa na dvojstranu venovanú emotívnej šou dostal dokonca aj rozhovor s našim režisérom.

Lítky na Carmen si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Famózne predstavenie počas minulého roka opäť zbúralo medzinárodné hranice, a to vo vskutku nevídaných rozmeroch. Po ohromnom úspechu v niekoľkých svetových metropolách sa Carmen a Slovenské divadlo tanca predviedlo v New Yorku i kanadskom Toronte. No ak sa v blízkom čase za veľkú mláku nechystáte, ale šou, ktorá si podmanila zahraničné divadlá, by ste si radi zažili na vlastné oči aj uši, nemusíte zúfať.

Už vo februári sa Ďurovčíkov ansábel konečne predvedie aj na domácich doskách na východnom Slovensku, a tak budete mať možnosť vychutnať si vášnivú Carmen aj na Slovensku. A predstavenie rozpútalo také šialenstvo, že režisér musel v Košiciach pridať jedno predstavenie navyše, keďže to prvé sa okamžite vypredalo.

„Som až dojatý z obrovského záujmu divákov. O to viac, že predstavenie pridávame v Košiciach, odkiaľ pochádzam a stále sú mojím domovom,” povedal nám režisér, o ktorom by si človek povedal, že je na úspech zvyknutý, no on vypredané sály ako samozrejmosť neberie. Každý jeden potlesk prijíma s pokorou a vďačnosťou za ocenenie práce celého talentovaného tímu.

Nenechajte si preto ujsť jedinečnú príležitosť a nechajte sa opantať strhujúcou Carmen už 12. februára v košickej Historickej radnici!

