RÁZNE rozhodnutie krásky z Markízy: Veľké prsia IDÚ PREČ... Jej frajer nadšený NIE JE!

PRAHA - So svojou postavou spokojná nie je! Preto učinila rázne rozhodnutie a už v auguste podstúpi plastickú operáciu pŕs. Ak by ste si mysleli, že markizácka kráska si ich ide dať zväčšiť, ste na omyle. Pod nôž sa chystá práve pre ich zmenšenie! Jej priateľ z toho veruže nie je nadšený...

Natalie Kočendová hviezdila na obrazovkách televízie Markíza v druhej sérii Love Islandu. Do reality šou sa rozhodla prihlásiť po trpkých ranách osudu. Modelka totiž prišla o bábätko a potom jej následne nevyšiel ani vzťah so starším partnerom. A práve v markizáckej šou sa rozhodla znovu otvoriť svoje srdce novému mužovi.

Na ostrove lásky sa jej podarilo uspieť. V úvode zaujala nejedného muža, no jej do oka padol súťažiaci David Vitásek, s ktorým tvorí pár, po mnohých nezhodách, dodnes. Ešte počas šou vyplávalo na povrch, že fešáka čaká doma partnerka. Avšak zaľúbenci krízu ustáli a v realite začali hneď aj spolu žiť.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Najnovšie sa však kráska rozhodla ísť na plastiku. So svojou postavou nie je spokojná a sebavedomie by jej mala zvýšiť operácia pŕs. „S postavou spokojná nie som, to som nebola vlastne nikdy. Ale možno budem spokojnejšia o dva mesiace, pretože idem na zmenšenie pŕs. Príde mi, že keď som schudla, už sú na postavu veľmi veľké a nevyzerá to dobre. Pôjdu máličko dole, asi o polovicu,“ zverila sa redakcii Super.cz.

Verí, že práve zmenšenie jej otvorí nové možnosti v modelingovom svete. Z Nataliinej operácie však partner nadšený nie je! „Jemu sa toto rozhodnutie veľmi nepáči, ale dôležité je, aby som sa ja cítila dobre,” prezradila. Z aktuálnych štvoriek bude mať už v auguste dvojky.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Neobvyklé je aj to, že sa pre zákrok rozhodla v lete. Blondínka má však na to jednoduché vysvetlenie. „Rozhodla som sa pre najlepšieho doktora u nás, u ktorého sa čaká veľmi dlho, takže, keď mi dal termín na august, vzala som ho,” dodala na záver.