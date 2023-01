Dramatický pôrod slovenskej speváčky: Infekcia, komplikácie a... Bábätko v ohrození!

O mesiac, presnejšie 13. februára, oslávi syn Dominiky Starej svoj prvý rok. Už krátko po pôrode sa speváčka zverila s tým, že jeho príchod na svet neprebiehal úplne hladko a lekári museli pristúpiť k cisárskemu rezu.

Až teraz sa však podelila o ďalšie podrobnosti. „Ja som začala rodiť prirodzene v sobotu v noci. Začala mi odtekať plodová voda, tak som šla na Antolskú na urgentný príjem, tam mi to odtekanie plodovej vody potvrdili,” začala svoje rozprávanie.

Prvou nepríjemnou správou bol pozitívny test na streptokoka. Kvôli infekcii musela dostávať antibiotiká priamo do žily každé 4 hodiny.

Ďalšou komplikáciou bol fakt, že sa pôrodné cesty neotvárali. Dominika strávila dlhé hodiny na infúziách, až do momentu, kedy personál nemocnice zistil, že srdcová činnosť bábätka už nie je taká silná. „Otvorená som nebola vôbec, ani keď mi 12 hodín podávali infúzie a rôznymi spôsobmi sa snažili vyvolať ten pôrod. Keďže po 12 hodinách začali malému klesať ozvy, tak pôrod skončil akútnym cisárskym rezom,” opísala Stará.

Ako dodala, cisárskemu rezu sa nebránila a nemala pocit, že je to tá horšia možnosť. „Ja som išla do pôrodnice s tým, že mojím jediným cieľom a jediným želaním je, aby som porodila živé a zdravé dieťa, takže určite som nenástojila na tom, aby som rodila prirodzene, keď som videla, že to naozaj nešlo. Malý bol aj dosť veľký, mal skoro 3 a pol kila na moju úzku panvu, takže niekoľkí lekári, ktorí sa pri mne vystriedali, mi povedali, že prirodzene to, bohužiaľ, nepôjde,” prezradila.

Nakoniec sa jej po hodinách trápenia narodil zdravý syn Miško, a to bolo to najdôležitejšie. Napriek dramatickým okolnostiam dokonca Dominika ani nespomína na pôrod v zlom. „Z pôrodu nemám absolútne žiadnu traumu. Už teraz sa teším na to, ako, dúfam, raz privediem na svet naše ďalšie detičky,” vyhlásila.

A s ďalším tehotenstvom nemá v pláne dlho otáľať. „Poviem to asi tak, že nerada by som mala medzi jednou a druhou materskou nejakú pauzu. Najväčší vekový rozdiel by sme chceli medzi dvomi detičkami tie tri roky. Ale určite treba brať do úvahy, že som po cisárskom reze, takže určite to budem konzultovať s mojou gynekologičkou. Ale nechceme veľké rozostupy medzi detičkami,” uviedla speváčka s tým, že pokiaľ im bude dopriate, chceli by s manželom dve alebo tri deti.