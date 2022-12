Halina Pawlowská mala VÁŽNU NEHODU: Zrážka s KAMIÓNOM!

PRAHA - Halina Pawlowská (67) sa druhýkrát narodila! Počas svojej cesty do Viedne sa na diaľnici D1 stala účastníčkou vážnej autonehody. Hrôzostrašná zrážka s kamiónom! Zapríčinil ju údajne vodič nákladného auta...

Smerom do Viedne na diaľnici D1 sa včera cez deň stala hrozivá dopravná nehoda. Halina Pawlowská bola tiež jej účastníčkou. Výlet s kamarátkou sa v priebehu sekundy zmenil na nočnú moru. Mali však obrovské šťastie!

Zrážku osobného vozidla s kamiónom obidve prežili bez akejkoľvek vážnej ujmy na zdraví. Z havárie vyšli len s otrasením. „Prežili sme, stále sa ale klepem,“ vyjadrila sa. Nehodu mal údajne zapríčiniť vodič nákladného vozidla. „Tak tento za to môže! Vrazil do nás na D1, keď sme s kamarátkou išli do Viedne,“ podelila sa s touto nešťastnou správou na svojom instagramovom účte.

Česká moderátorka a spisovateľka sa pravdepodobne spolu s kamarátkou chystala na viedenské vianočné trhy. Sama poznamenala, že sa najviac tešila na typickú sacherovu tortu. „Optimisticky mi napadlo, že Josef Maršálek (český cukrár, pozn. red.) je cukrársky macher, a že mi nahradí ten viedenský sacher!“ dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram H.P.

V zimnom období si treba dávať veľký pozor na cestách, keďže sa mínusové teploty môžu postarať aj o poľadovicu. Iba malá nepozornosť vodičov môže viesť k fatálnej nehode, ktorej sa už nedá zabrániť. Zvýšená hrozba nehôd či už na diaľniciach, alebo na cestách druhej triedy by mala viesť vodičov k väčšej pozornosti počas jazdy. Niekedy to tak však nie je a nečakaná autonehoda je na svete.

Pawlowská taktiež všetkým odkazuje, aby si na seba dávali pozor. Niekedy aj krátky okamih môže nečakane obrátiť život naruby.