Auto vrazilo priamo do chodcov: V Číne hlásia piatich mŕtvych a niekoľkých zranených

Incident, ku ktorému došlo v stredu počas večernej dopravnej špičky na rušnej križovatke, vyvolal pobúrenie verejnosti. Mnohí muža obviňujú, že do chodcov vrazil úmyselne. "Úmyselne vrazil do ľudí, ktorí čakali na semafor... Potom sa otočil a znova narazil do ľudí," povedal očitý svedok pre miestny server Hongxin News. Vodič údajne narazil aj do dopravného policajta a jeho motorky, policajtovi sa však podarilo ujsť.

Po nehode vyhadzoval do vzduchu peniaze

Na videozáznamoch zverejnených na internete vidieť vodiča, ako krátko po nehode vystupuje z auta a vyhadzuje do vzduchu peniaze. Mnohí si všimli, že muž jazdil na luxusnom aute. Incident sa v stredu rýchlo stal aktuálnou témou na mikroblogovacej sieti Weibo, ale neskôr zmizol zo zoznamu "najvyhľadávanejších tém". Používatelia obvinili sieť z cenzúry.