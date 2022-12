Tvrdé slová na adresu Jakuba Prachařa: Je to NECHUTNÉ!

Galéria fotiek (6) Jakub Prachař a Libor Bouček v relácii Máme radi Česko

Zdroj: Instagram L.B.

PRAHA - Tentokrát si to zlizol známy český moderátor a herec Jakub Prachař (39). Podľa jedného z fanúšikov zábavnej relácie Máme radi Česko je jeho správanie v relácii nechutné. A čo na to on?