Slovenská kráľovná vylepšení: Ukázala ZADOK po plastike... Hejtom sa nevyhla!

Lela Ceterová sa nepýši len titulom slovenskej playmate, ale aj kráľovnej plastických vylepšení. Modelka má za sebou množstvo zákrokov, napríklad plastiku nosa, pŕs, no a naposledy podstúpila aj reoperáciu svojho pozadia. Chcela si dať napraviť to, čo bolo zle urobené.

„Dlhé roky som zvažovala, ku komu mám ísť, kde budem mať tú dôveru a hlavne, chcela som vyriešiť svoj veľký problém, ktorý nastal 7 rokov dozadu, keď som si dala urobiť zadok. Dala som si implantáty do zadku a vtedy nastal ten problém, pretože, bohužiaľ, plastický chirurg, ktorý mi to robil, tak mi to urobil zle,” vyjadrila sa ešte v júni na svojom Instagrame.

Potom sa nechala zoperovať na klinike v Istanbule, kde všetko dobre dopadlo. Za sebou mala 6,5-hodinový zákrok, po narkóze sa cítila skvele, čo u nej nie je zvykom. Už na druhý deň vedela aj chodiť.

No a po mesiaci sa pochválila aj zábermi svojho prerobeného zadku. No a nevyhla sa hejtom. „To je ako ten nový zadok?" pýtali sa jej zvedaví fanúšikovia, ktorí neverili vlastným očiam. „Bože, to je tak neprirodzené," reagovali zase ďalší. Mnohí sa tiež zhodovali na tom, že zostarla. „Vyzeráte na 55 rokov, smutné," dodala istá žena.

Nuž, ako sa hovorí, 100 ľudí, 100 chutí. Samozrejme, sa našli aj takí, ktorým sa Lelin nový výzor páčil. A čo vám?