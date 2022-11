Eva Máziková prehovorila o vlastnej smrti: Pripravuje sa na najhoršie... Spísala aj ZÁVET!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto nie sú veci, o ktorých by sa hovorilo práve ľahko... Keď príde na premýšľanie o vlastnej smrti, mnohí ľudia pociťujú úzkosť či strach a väčšina z nás sa tejto téme vyhýba ako čert krížu. Nie však Eva Máziková (73).

Eva v októbri tohto roku oslávila svoje 73. narodeniny. Hoci si väčšina ľudí v tomto veku užíva pokojný dôchodok, ona je presný opak. Čiperná speváčka má temperamentu a energie stále na rozdávanie, no a zrejme aj preto nemala problém súhlasiť s tým, že sa s Jánom Tribulom vydá do našich krásnych Tatier, kde si spoločne strihnú túru, pri ktorej sa porozprávajú.

Ako to už pri Eve býva, speváčka je poriadna komediantka a ústa sa jej nezastavili. O všetkom, čo v živote zažila, sa v markizáckom rozhovore s Jánom Tribulom rozprávala s absolútnou ľahkosťou. A dokonca aj v momente, keď prišlo na tému, ktorá je pre mnohých strašiakom - a síce vlastná smrť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Máziková sa ale nevyhýba ani takejto debate a dokonca prezradila, že si už stihla urobiť aj plán. „V mojom veku už treba myslieť na všetko. A hlavne, keď ja sa tak veľa pohybujem, veľa cestujem. Takže závet máme a máme vybrané aj, kde budeme ležkať,” začala vyrátavať a prezradila aj to, že miesto jej posledného odpočinku nebude na Slovensku.

„Bude to v Nemecku. Nebude to na Slovensku, žiaľbohu. No a... Čo bude napísané na mojom náhrobnom kameni? Kto chce dediť, ten musí chodiť polievať,” dodala na záver s humorom jej vlastným.