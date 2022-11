Tehotná Hanychová dourážala polku šoubiznisu: Teraz si sype popol na hlavu... VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE!

PRAHA - Exmanželka Jakuba Prachařa, modelka Agáta Hanychová (37) vždy patrila k postavám českého šoubiznisu, ktoré si nekládli servítku pred ústa. No zdá sa, že vzťah s rovnako drzým Jaromírom Soukupom (53) jej dodal ešte viac odvahy a za posledné týždne stihla v televízii pourážať viaceré verejne známe tváre. To sa však napokon otočilo proti nej... Tmavovláska si teraz sype popol na hlavu. Zverejnila ospravedlnenie!

Približne pred dvomi týždňami mala Agáta Hanychová vo svojej šou Holčičky, ktorú vysiela televízia jej priateľa Jaromíra Soukupa, ako hosťa novinárku. A rozhovor bol bezproblémový len do momentu, kedy sa téma zvrtla na zosnulú Hanu Zagorovú. Tehotná moderátorka totiž namiesto pietnej spomienky, zahlásila naozaj nemiestnu poznámku.

„Tak tá má tiež svoj životný príbeh, celý život žila s homosexuálom,“ zahlásila, čím narážala na Štefana Margitu. Svojou poznámkou poriadne zaskočila aj svoju hostku. „Áno? To sa môže takto verejne povedať?“ zareagovala viditeľne prekvapená novinárka. A Agáta pokračovala. „Niekto si snáď ešte myslí, že Margita je hetero?“ chŕlila zo seba jednu nemiestnu poznámku za druhou.

Galéria fotiek (5) Štefan Margita a Hana Zagorová

Zdroj: Facebook ŠM

Už za tieto slová sa na Hanychovú zvalila lavína kritiky. No zdá sa, že budúcej dvojnásobnej mamičke nestačilo a svojimi arogantnými slovami počastovala aj ďalšiu verejne známu tvár. Konkrétne sa jej jedovaté slová ušli českej herečke Jitke Čvančarovej. „Nechápem, prečo sa táto obtlstlá pani hrá na femme fatale,“ zahlásila drzá Češka.

Galéria fotiek (5) Herečka Jitka Čvančarová

Zdroj: Tv Prima

A pokračovala: „A prečo neprišla tento rok do Varov ukázať svoje kozy a špeky? Podľa mňa vyzerá úplne príšerne,“ zhodnotila Hanychová, ktorá by v týchto chvíľach mala prežívať najradostnejšie obdobie svojho života. No namiesto toho si takýmito poznámkami priťahuje do života len samú negatívnu energiu.

Krátko po tom, čo pochopila, že to už naozaj prepískla, dokonca zvažovala, že sa stiahne z verejného života. To napokon neurobila, no známym tváram, ktoré urazila, adresovala na sociálnej sieti Instagram verejné ospravedlnenie:

„Verejne sa ospravedlňujem Jitke Čvančarovej a Štefanovi Margitovi, mrzí ma, že som sa ich svojim nevydareným humorom dotkla a prajem im peknú prvú adventnú nedeľu. Dúfam, že moje ospravedlnenie príjmu a mňa si neodnesie 5.12. čert,“ napísala Hanychová.