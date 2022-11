HOROROVÉ noci u moderátorky: DVAKRÁT k nej prišli ZLODEJI a... AUTONEHODA!

Česká moderátorka spravodajstva Iveta Vítová (39) neprežíva momentálne najšťastnejšie obdobie. V máji tohto roku sa na verejnosť dostala informácia o jej rozvode s jej dlhoročným manželom. Majú spolu dve deti a ani to nezabránilo krachu ich manželstva. Momentálne žije sama s dvomi ratolesťami a možno aj kvôli tomu sa stala terčom zlodejov!

Na Instagrame sa podelila s nepríjemným zážitkom. Za dva týždne k nej až dvakrát prišli zlodeji. Keďže to nebola ojedinelá situácia, je zrejmé, že si bývalú českú modelku vytipovali. „V našej lokalite neustále vykrádajú autá a garáže. Našťastie sa zlodeji nepokúšajú dostať do domu. Naozaj sa kvôli tomu nespí v kľude," priznala. Je viac než jasné, že sa necíti byť v bezpečí.

V obavách o seba aj svoje detičky stála pred oknom celú noc. „Strašná noc. Za posledných 14 dní už po druhýkrát zlodeji. Miesto spania hliadkujem pri okne a skoro ráno ma vytiahne z postele malý nespavec,“ žalostne zhodnotila. Na jednej strane sa jej to určite vyplatilo, dávať pozor, ale to ešte nevedela, čo ju bude čakať na druhý deň.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram I.V.

Svojim deťom chcela spraviť radosť a spoločne sa vybrali do zábavného parku. Po celodennom programe sa cestou domov stala účastníčkou autonehody. „A to som si ráno myslela, že všetko hrozné musím mať už, predsa za sebou,“ napísala k fotke z havárie. Vyzerá to tak, že nočná stráž jej dala zabrať. Našťastie sa, ale nestalo nič vážne a všetci boli v poriadku, o čom informovala až neskoršie.

„Je milé, že sa pýtate. Všetci sme v poriadku, išlo o bežný ťukanec. Samozrejme, tie veci okolo poisťovne a náhradného vozidla,“ upokojila svojich fanúšikov. Nuž, a to nie je všetko. „Potom tu je ešte súd, rozvod, právnici a dohady. Na jedného už celkom dosť, povedala by som,“ pošťažovala sa. Vyzerá to tak, že bývalá Česká Miss už nepretržite čaká na ďalší rok a dúfa, že už nebude súčasťou takýchto nevyžiadaných situácii.