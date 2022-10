Ťažké chvíle markizáčky: Srdce mi trhá, keď vidím ako sa trápi...

Reč je o redaktorke markizáckej Smotánky, ktorá momentálne prežíva ťažšie obdobie. Nielenže si prednedávnom prešla zložitou operáciou svojho kolena, ale do života jej prišla ďalšia rana! Jej domáci miláčik na tom nie je dobre. Samozrejme, ako každý majiteľ psíka, má aj ona o toho svojho strach...

Moderátorkin domáci maznáčik nie je celý týždeň vo svojej koži. Trápi ho dusenie a zlé dýchanie. „Toto dusenie 20-krát denne je strašné. Vyzerá to ako špatné kýchanie. Veľmi ťažko dýcha celý deň. Po každom záchvate je vystrašená a chce sa túliť. Srdce mi trhá, keď vidím, ako sa trápi“ zhodnotila zronená markizáčka.

Obavy sú určite na mieste a choroba si nikdy nevyberá. Mária sa rozhodla Cari zveriť do rúk zverolekárom, aby jej prezreli dýchacie cesty, či náhodou nebude za tým niečo horšie. „Je chorá, má zapálené hrdlo aj hrtan, zväčšené mandle. Hlien jej steká dole, a to spôsobuje dusenie,“ zistila po týždni trápenia, čo s jej psíkom vlastne je.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.Z.

Aby toho nebolo naozaj málo, musí podstúpiť aj operáciu, z ktorej majiteľka nie je nadšená, ako sama priznala. Ide o sterilizáciu, ktorú bežne domáce zvieratká podstupujú, aby sa vyhli nechcenému rozmnožovaniu alebo rôznym chorobám. „Ja som absolútne proti kastrácii zdravého psa, no rady od ľudí, zverolekárov, všetkých naokolo hovoria, že to je oveľa lepšie. Mne to vždy prišlo, že nie pre psa, ale pre majiteľa. Ale áno, štatistiky hovoria, že sa zníži možnosť ochorenia maternice,“ uviedla.

Nakoniec sa však rozhodla pre spomínaný zákrok. „V pondelok mi ju uspia a Cari čaká operácia. Je to pre mňa ťažké rozhodnutie.“ Určite netreba podceňovať a zanedbávať kohokoľvek zdravie. Aj pri malom podnete je pre istotu lepšie navštíviť odborníka. Moderátorka je príkladom toho, ako pre svojho domáceho miláčika robí všetko, aby mu bolo dobre.