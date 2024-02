HOROR Pártlovej v exotickom raji: V nemocnici s malou dcérkou... Za 3 dni zaplatila 25 MILIÓNOV!

Martina Pártlová s dcérou (Zdroj: Instagram M.P.)

Českej speváčke Martine Pártlovej sa dovolenka na Bali nezačala najlepšie. Krátko po prílete do exotického raja sa totiž objavili u jej 2-ročnej dcérky Stellky zdravotné problémy. „Stellinka si niečo priviezla so sebou z ČR a nakoniec sme skončili v nemocnici,“ prezradila svojim sledovateľom pred pár dňami na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram M.P.)

V zdravotníckom zariadení strávili dokopy tri dni. No rozhodne sa nesťažovali. Nemocnica totiž ponúkala vysoký štandard. „Stella si môžte vybrať z troch chodov, personál je anglicky hovoriaci, milý a nikto sa nečuduje, že tu chceme zostať so svojim dieťaťom,“ dodala k fotografii Pártlová. No aj si za tieto služby poriadne priplatili.

„Za tri dni to stálo 25 000 000 na ich menu, čo je nejakých 37 000 korún (približne 1500 eur, pozn. red.). Je to pálka,“ prezradila pre Expres speváčka. Sumu museli rodičia zaplatiť sami, no naštastie majú poistenie a po návrate do Česka im peniaze za zdravotnú starostlivosť poisťovňa preplatí.