NEVERA v Extrémnych premenách: Napätý návrat z bootcampu... Manžel bol zrazu preč!

LEVICE - Do markizáckej šou o chudnutí sa prihlásila aj Ružena, ktorá svoju tučnotu vinila z toho, že má podiel na problémoch v jej manželstve. Zdalo sa, že spolu s manželom ich chcú naozaj riešiť, no po návrate z bootcampu bol jej muž zrazu preč...

Ružena, ktorá sa rozhodla požiadať Extrémne premeny o pomoc, bola naozaj zúfalá. „Neviem sa hýbať, neviem si obuť ponožky, neviem chodiť po schodoch. Dcéra bude mať o dva roky stužkovú, chcela by som, aby som sa nemusela hanbiť, že som takéto monštrum. Vnútri som veselá kopa, chcem sa baviť, chcem sa smiať, ale v tomto tele sa nenávidím,” zhodnotila sa v úvode.

Váha jej ukázala 133 kíl a podľa nej to malo vplyv aj na manželstvo. „Nemáme teraz dobré obdobie. Neviem, či je to tým, že som taká tlstá... Keď príde domov, iba sa hádame, nie je to pekný vzťah,” priznala. Následne jej muž Marián sebakriticky vyhlásil, že on má do veľkej miery podiel na tom, že takto pribrala.

Čo presne tým myslel, sa ukázalo neskôr. Ich vzťah a jej psychiku totiž pošramotili nevery z jeho strany. A hoci jej pred kamerami sľuboval podporu, opäť ju zradil. „Po telefonáte s dcérou sa mi ozval manžel a priznal sa mi k ďalšej nevere. Nie je to prvýkrát a povedala som mu, že ak sa to zopakuje, je to definitívny koniec, lebo nie je to len o nevere, ale bolo to aj o klamstvách a všelijakých hlúpostiach, čo mal prepáčené,” prezradila Ružena.

Samozrejme, negatívne to ovplyvnilo aj jej stav. Zvracala, nedokázala spať a následne nevládala cvičiť. Z bootcampu sa doma vracala s napätím, no... Mariána tam už nenašla! Ako prezradila jej dcéra Veronika, zobral si pas a odišiel. Ako to ovplyvnilo brunetkin život a ako sa jej následne darilo v chudnutí, uvidíte už dnes večer na Markíze.