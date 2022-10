Šokujúce priznanie krásky z Markízy: Na Halloween zabúda, že je veriaca… Mení sa na PROSTITÚTKU!

BRATISLAVA -Na Slovensku Sviatok všetkých svätých a v zahraničí tzv. Halloween... Ten neobchádza ani naše známe tváre zo šoubiznisu. Topmodelka Alexandra Gachulincová (31) je síce veriaca a miluje atmosféru Dušičiek, ako mladá však vystrájala a vždy sa prezliekala do masky prostitútky... No nie tak hocijakej!

Máme tu obdobie, kedy si veriaci spomínajú na svojich zosnulých a cintoríny sú rozžiarené, vyzdobené kvetmi a preplnené ľuďmi o čosi viac ako obvykle. Na Sviatok všetkých svätých nezabúdajú ani naše celebrity a jednou z nich je aj topmodelka a moderátorka Alexandra Gachulincová, ktorú sme nedávno stretli na módnej prehliadke uznávaného návrhára Marcela Holubca W.

Galéria fotiek (9) Módna prehliadka Marcela Holubca MHW Charactere 2022

Zdroj: Ján Zemiar

Sašu sme na spomínanej akcii pekne vyspovedali a prezradila nám aj to, že je kresťanka a katolíčka. Avšak ako mladá, keď oslavovala aj populárny, americký sviatok Halloween, vždy bola jedna a tá istá maska. Týmto priznaním nás doslova šokovala. Kto by to bol na ňu povedal.

„Keď sme boli mladší a oslavovali sme takéto veci, chodili sme na žúrky a na párty s kamošmi a so spolužiakmi, tak som vždy bola taká, že ľahká deva,“ prezradila na seba topmodelka v rozhovore pre Topky.sk a ďalej to pekne rozviedla: „Raz som bola ľahká deva z Ruska, na druhý rok ľahká deva zo Slovenska, z Ameriky a tak som to miešala. V podstate som to bola ja, ale mala som taký výrazný mejkap a hovorili sme tomu, že som ľahká deva zahraničná.“

Napriek tomu, že sa každoročne počas obdobia Dušičiek kráska menila na prostitútku, v skutočnosti je veriaca a dokonca toto kresťanské obdobie má veľmi rada. Keďže Saša v daný večer predvádzala, tak nám povedala aj to, ako sa cítila, čo má nové, ale aj to, ako bude tráviť sviatky tento rok. A ešte viac sa dozviete z rozhovoru vyššie.