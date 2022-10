V Love Islande bolo poriadne horúco: Súťažiaci si to rozdali priamo pred kamerami!

KANÁRSKE OSTROVY – Vo vile je poriadne horúco. Vyzerá to tak, že sa niektoré páry zblížili už o čosi viac. Zaľúbenci nepočkali ani do hideaway, odhodili všetky zábrany a rozdali si to priamo pred kamerami!

Obľúbený párik vo vile strhol na seba všetku pozornosť. V najnovšom Beach Hut sa na tento moment spolu pozreli dvaja účinkujúci z minulého ročníka. Presnejšie ide o Gabi Gašparovú a Pítra Havránka, ktorých táto súťaž taktiež dala dokopy. Minulý Love Island bol úplne iný ako ten tohtoročný. Všimli si to aj oni dvaja a pravidelne na svojich sociálnych sieťach informujú o zákulisí, ktorého sú momentálne súčasťou. Niektoré situácie ich naozaj dostanú!

Denisa a Kryštof sú spolu od začiatku šou a vyzerá to tak, že už neovládli svoje sexuálne túžby a pustili sa priamo na vec. Súťažiaci si to väčšinou odkladajú do známej Hideaway, kde sa nenachádzajú kamery a môžu si to tam užiť bez akéhokoľvek záznamu. Zaľúbenci sa však neudržali na uzde a odhodili všetky zábrany. Najprv začalo všetko v sprche, a potom pokračovali do spálne pod periny.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja to chápem, sú tam v tej vile zavretí a chlapi sú chlapi. Vždy tam okolo nich chodia dievčatá v plavkách. Ale môžeš mi vysvetliť, prečo reálne aspoň nevliezli do tej sprchy, aby ich nebolo vidieť?“ neveril vlastným očiam Pítr. Na túto šokujúcu chvíľku pozerali obidvaja moderátori s otvorenými ústami. Gábina mala na to zase iný pohľad a veľmi im fandila. „Oni majú brutálne gule, ja ich obdivujem,“ povedala s úsmevom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

Tak už aj takéto zblíženie majú Denisa s Kryštofom za sebou, uvidíme, do čoho to napokon prerastie.