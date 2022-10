Na Farme bude DUSNO: FOTO Až 6 NOVÝCH súťažiacich... Prišla aj BÝVALÁ FRAJERKA jedného z farmárov!

BRATISLAVA - V dnešnej epizóde Farmy to bude naozaj dusné! Na statok totiž už tradične zavíta partička "banditov", avšak tentokrát je nových súťažiacich až šesť. Medzi nimi česká trénerka, ktorá si okamžite sadne s nenávidenou Natáliou, sexi Viking, ktorý sa venuje herectvu a bojovým športom, no a aby toho nebolo málo, na vlečke hospodára Martina sa doviezla aj bývalá frajerka jedného zo súťažiacich!

Reč je o 22-ročnej študentke Alexandre Čillíkovej, ktorá pred kamerou priznala, že jedného z farmárov osobne pozná. A nie len z videnia, no celkom dôverne! „No pri zoznámení mi bol sympatický Šimon, keďže sa už dlhšie poznáme. Bolo to také prekvapenie, že sme sa stretli na jednej farme. So Šimonom sme aj niekekdy spolu niečo mali, ale to už je minulosť," priznala tmavovláska.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Tá evidentne rozšíri zaľúbený trojuholník medzi Šimonom, temperamentnou Giulianou a hanblivou Alex, pričom sa dá predpokladať, že jej príchod a informácia o romantickej minulosti sa nebude páčiť najmä "Džuli" a diváci sa už nevedia dočkať, ako na túto pikošku zareaguje.

Galéria fotiek (8) Alexandra Čillíková

Zdroj: TV Markíza

No a aby sme vás dlho nenapínali, pozrite sa aj na ďalších nových farmárov, ktorí to prvé dni určite nebudú mať jednoduché! Čo si myslíte, podarí sa im zapadnúť?

Tomáš "Viking" Szojmu, 36 rokov, umelec

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Tamás Kassai, 22 rokov, tanečník



Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Patrícia Pálešová, 28 rokov, kaderníčka

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Dagmar Kubinová, 31 rokov, obchodná zástupkyňa a trénerka

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Adrián Jurčo, 27 rokov, barman