Známa Slovenka ide pod nôž: Totálne ZÚFALSTVO... Celá rodina je pozitívna!

Bývalá farmárka Nikol Fridrichová patrí medzi jedincov, ktorí na sociálnych sieťach zdieľajú takmer všetko. Fanúšikom a followerom, ktorých má napríklad na Instagrame viac ako 90-tisíc, sa v podstate prihovára každý deň. Najnovšie sa im zverila s tým, že ňou lomcujú pocity zúfalstva a beznádeje.

„Už len párkrát sa vyspím a idem pod nôž. Celkom som zes*atá. Celá moja rodina je pozitívna, takže úplná katastrofa,” začala svoje rozprávanie Nikol, ktorá sa zatiaľ zdravotne cíti dobre a od zvyšku rodiny je v podstate izolovaná.

Avšak pri myšlienke na to, ako sa cítia jej najbližší, v podstate nevie, čo má robiť. „Chytila ma úplná bezmocnosť. Mama je pozitívna, foter je úplne v pr*eli, dcéra je cez deň v pohode, ale zo sna sa zobudí a nevie sa nadýchnuť. Som úplne zúfala. Mám zrušiť operáciu? Mám tam nabehnúť? Ako im mam pomôcť? Mám to chytiť aj ja? Neviem, no ja som v pi*i z toho,” dodala svojská Fridrichová, ktorá svojím vulgárnym slovníkom možno kde-koho pobúri. Avšak...

Bývalá farmárka už neraz dokázala, že má srdce na správnom mieste. Príkladom je aj situácia z týchto dní. Počas nákupu totiž natrafila na dôchodkyňu, ktorá predávala kytičky snežienok. Nikol ich od nej kúpila všetky naraz, aby mohla ísť babička domov. Potom ich rozdala napríklad v lekárni, pekárni, či na pošte - neznámym ľuďom. „Ako málo stačí urobiť človeku radosť. Fakt akože ľudia vysmiati, rozžiarené oči a babička už na ceste domov,” poznamenala k tomu Nikol.

