Šokujúce TAJOMSTVO Juraj Baču: Herec si ku kráse pomáha… Využíva k tomu ŽENSKÉ ŠMINKY!

Je mladý, krásny, láme ženské srdcia a zároveň aj rád pomáha. Úplne dokonalá kombinácia. Reč je o slovenskom hercovi Jurajovi Bačovi, ktorý sa nedávno zapojil do charitatívneho projektu Misia - aby bol svet lepší. Pri tejto príležitosti sme si ho odchytili a okrem toho, že sa už niekoľkýkrát stal tak povediac poslom dobrých správ, nám prezradil aj to, akú najbizarnejšiu zásielku dostal on sám a nie len to...

Galéria fotiek (10) Juraj Bača ako kuriér z charitatívnej akcie - Misia osobnosti kuriérmi

Zdroj: Ján Zemiar

„Teraz som si objednal takú halloweensku masku, ktorú mi museli prevziať rodičia, lebo som nebol doma a mama bola trošička z toho vydesená, že prečo? A vlastne, keď som sa sám seba spýtal, že prečo, tak tiež to neviem úplne zdôvodniť, ale som veľký fanúšik toho filmu, tak asi preto,“ povedal nám herec, ktorý ako sám podotkol, má natoľko rád film Halloween, že kultovú masku proste musel mať. No a keďže sa nám čoskoro ale isto blíži spomínaný „americký“ sviatok, kedy sa ľudia maskujú a prezliekajú, určite ju využije.

Juraj však, nie len s takýmto maskovaním má skúsenosti. Dokonca nemá problém ani s používaním mejkapu a k svojej kráse si dopomáha aj rôznymi ženskými líčidlami. „Je to pravda, ale má to samozrejme svoje odôvodnenie, nie že by som si špiráloval doma oči, ale keď som došiel prvýkrát na set točenia seriálu, tak mi dali to líčenie, teda mejkap, lebo tak to sa robí bežne a zrazu tá pani maskérka zobrala špirálu a išla na oči a, že čo sa deje?“ popísal svoje prvé zdesené stretnutie so šminkami a neskôr si to už aj zaľúbil a tu je vysvetlenie.

„To musíme, lebo tam sú kamerové, tieto ateliérové svetlá a to keď ťa prepáli tak, ty si ako blondiak, nemal by si obočie a tak mi to spravila a dodnes sa na tom bavíme, že som vyzeral ako Marilyn Monroe, ale je to vlastne profesionálna vec a každý človek, ktorý má svetlé vlasy tak sa s tým vlastne potýka, že tie ateliérové svetlá sú strašne silné,“ otvorene odhalil svoje prikrášlenie v rozhovore pre Topky.sk.

Na záver dodal, že: „Nie len špirálu ale aj obočie,“ povedal herec sebavedome. Rozhodne sa Juraj nemá za čo hanbiť a veru aj takéto skrášľovacie procesy patria k jeho povolaniu. To akú masku si herec a moderátor zadovážil, ale aj akému športu okrem bicyklovaniu prepadol, sa dozviete v rozhovore vyššie.