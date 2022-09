POHORŠENÍ smútiaci na rozlúčke so Zagorovou (†75): Obrovské KIKSY KŇAZA!

Prvá rozlúčka v Kostole sv. Tomáša na pražskej Malej Strane sa viacerým zúčastneným nepozdávala z dôvodu kňazovho správania sa. Keďže speváčka tento kostol nenavštevovala, mnohí prítomní sa zamýšľali nad touto voľbou a tiež uvažovali, prečo omšu slúžil Jiří Veith, uvádza portál Blesk.cz.

Môžeme sa len domnievať, či k značnej smútočnej atmosfére ešte viac neprispelo aj niekoľko prešľapov zo strany kňaza. Okrem toho, že kňaz pochybil už v samotnom dátume narodenia Hany Zagorovej, sa s porozumením nestretlo ani to, že katolícky farár rozprával zúčastneným tri anekdoty, pričom jedna z nich bola židovská, konkrétne o Kohnovi.

Blesk.cz uviedol, že jedna z blízkych speváčkiných kolegýň sa k tejto situácii vyjadrila nasledovne: „Vraj ho Štefan poprosil, aby omša nebola iba samý smútok. Humor ale môže byť aj vkusný, láskavý a múdry. A to tieto vtipy rozhodne neboli.“

Zdá sa, že osobnejší prístup pri kázaní duchovnej reči zo strany kňaza nebol práve najvhodnejšou voľbou. K situácii sa vyjadril aj Karel Vágner: „Som úplne v háji.“

Vrcholom bolo, keď po vynesení rakvy z kostola začal kňaz smútiacim rozdávať letáčiky s pozvaním na malé posedenie do umeleckého klubu, ktorého je predsedom. Vedel pritom, že vdovec Štefan Margita organizuje smútočný kar. Kto by to bol povedal, že práve kňaz bude na rozlúčke s Hanou Zagorovou vyvolávať pohoršenie.