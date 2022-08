Tajná SVADBA hviezdy Let's Dance: Krásna nevesta a svadobný tanec... WAU!

Verejnosť ani netušila, že je zadaný a už je z neho aj ženáč! Tanečník z posledného ročníka markizáckeho Let's Dance Marek Klič, ktorý na parkete viedol herečku Kristínu Svarinskú, prežíva najkrajšie obdobie svojho života. V sobotu sa totiž oženil. Svoje "áno" povedal dlhoročnej priateľke Janke.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Maruška Jeňová

To, že chystá svadbu, na sociálnych sieťach tajil, informoval o tom, až keď sa z neho stal ženatý muž. „Viem, že si to so mnou nemala a nemáš jednoduché, no ja si veľmi vážim všetko, čo pre mňa robíš a aké zázemie mi vytváraš. Opäť sa potvrdilo pravidlo, že za úspešným mužom stojí silná žena. Toto je jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote,“ vyznal sa zo svojej lásky k manželke Marek.

A zverejnil aj video svadobného tanca. Ten si mladomanželia strihli na pieseň You are the reason od Caluma Scotta a ako sa od talentovaného tanečníka dalo čakať, bol dych berúci. Rovnako ako samotná nevesta. Tá mala na sebe krásne biele svadobné šaty s korzetom zdobeným páperím. No jednoducho krása.

Mladomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!