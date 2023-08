TRPKÉ SPOMIENKY známej Slovenky: Bojovala s BULÍMIOU!

Soňa Norisová (Zdroj: Vlado Anjel)

Soňa Norisová sa narodila 27. augusta v Malackách a už od detstva mala jasno v tom, čo chce v živote robiť. K srdcu jej totiž prirástlo dramatické umenie. Svoje nadanie rozvíjala na strednej škole a neskôr na VŠMU.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Okrem divadla však môžu diváci túto herečku poznať aj z televíznej obrazovky. Počas svojej úspešnej kariéry sa objavila vo viacerých počinoch. Spomenúť možno seriály Ordinácia v ružovej záhrade, Panelák, Policie Modrava, či Hniezdo.

Okrem toho však svoj všestranný talent dokazuje aj v hudobnom svete, keďže je neodmysliteľnou súčasťou skupiny Fragile. Svoj jedinečný hlas využíva tiež v dabingu, kde ho azda najčastejšie prepožičiava americkej herečke Cameron Diaz.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Málokto však vie o tom, že v období dospievania prežívala naozaj ťažké časy. Keď mala 16 rokov, istý človek jej povedal, že by mala schudnúť. „Bola to celkom nevinná poznámka, myslel to dobre. Argumentoval tým, že nie som typ herečky, ktorému by svedčali kila navyše. Nebola som tučná, ale proste taká bacuľka. Veľmi sa ma to vtedy dotklo,” uviedla v jednom z rozhovorov Norisová.

Tá sa vtedy podľa vlastných slov zaťala a celé prázdniny nejedla nič iné, len melón a občas rybu. A zároveň veľa cvičila. „Dokonca som si k tomu dopomáhala zvracaním. Až tak ďaleko to došlo. Nikomu som sa s tým nezverila, bol som na to sama,” dodala. Keď začal Soňa samovoľne zvracať, tak sa zľakla a povedala si dosť. „Našťastie som sa spamätala a podarilo sa mi z toho kolotoča vystúpiť,” uzavrela.

(Zdroj: Tv Nova)