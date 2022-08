Kontroverzné VIDEO víťaza SuperStar: Horúce BOZKY S MUŽOM... Fúúú, hejteri ho rozniesli v zuboch!

Talentovaný spevák Adam Pavlovčin svoju sexuálnu orientáciu pred svetom netají. Naopak, snaží sa k tejto téme šíriť osvetu. Robí tak aj novým videoklipom k piesni Game, ktorý svetlo sveta uzrel len včera. A hneď medzi Slovákmi vyvolal rozruch. Spevák totiž vsadil na ideu, kde spoločenské predsudky voči sexuálnej orientácii nemajú žiadne miesto.

Klip začína sexi scénou v podobe náruživo bozkávajúcich sa žien. Zaujímavosťou je, že jednou z nich je aj dcéra moderátora Martina Nikodýma, Emma Lea. Romantickú chvíľku veľmi rýchlo vystriedajú zábery na speváka v obale ako pre Barbie, no aj jeho ďalší look nápadne pripomína umelú bábiku. Tŕňom v oku viacerých divákov však je scéna, v ktorej sa spevák vášnivo bozkáva s iným chlapom.

Galéria fotiek (9) Zdroj: youtube.com

No a to sa naňho okamžite strhla lavína kritiky. Väčšina príspevkov sa niesla v podobnom duchu: „Kam sme sa to dostali?“ alebo „Neotravujte s takým hnusom ľudí, je to na zvracanie pohľad.“ Ďalšia komentujúca dokonca priznala, že bola jeho fanúšičkou, no teraz... „Ako počas SuperStar som mu veľmi fandila, je naozaj skvelý spevák, má úžasný hlas, ale táto jeho slobodná prezentácia už vôbec nie je môj vkus.“

Toto je pritom len malou ukážkou z desiatok podobných komentárov, ktoré sa pod klipom objavili. Zdá sa, že Slovensko má k téme sexuality opačného pohlavia ešte stále konzervatívny postoj a na takýto odvážny klip ešt enie je pripravené. Isté však je, že pieseň je naozaj vydarená, no Adam si ešte na pochopenie širokej verejnosti bude musieť chvíľu počkať.