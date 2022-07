Česko-slovenské krásky HORE BEZ: Vyzliekajú, čo sa dá... Z týchto záberov vám bude HORÚCO!

Leto so sebou prináša, ako to už býva zvykom, aj vysoké teploty, ktoré sú v krajných prípadoch nepríjemné pre každého z nás, a tak by sme na sebe najradšej nemali žiaden kus oblečenia. Rovnako naše celebrity sa v týchto slnečných dňoch zbavujú všetkého prebytočného. Už viaceré známe tváre zo šoubiznisu išli takpovediac donaha.

Bývalá ostrovanka Nela Slováková, víťazka reality šou Hotel Paradise, je známa tým, že nemá žiadne zábrany a rada ukazuje svoje dokonalé telo. Spravila tak aj toto leto, a to exkluzívnym spôsobom. Na jachte v Chorvátsku jej intímne časti tela kryl len drahý sekt z limitovanej ľadovej edície a nič viac. „Ja toto pitie milujem na popíjanie pri bazéne v horúcich dňoch,“ napísala rozpálená Nela, ktorú chladila azda len tá fľaša s bublinkami.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram N.S.

Ďalšou odvážnou dámou bola talentovaná a pôvabná slovenská herečka Diana Mórová, ktorá napriek svojmu veku vyzerá neskutočne sexi a postavu bývalej gymnastky jej môžu aj mladšie ročníky závidieť. Diana zverejnila nedávno fotku, kde je takisto hore bez. Fotografiu však scenzurovala,, aby toho nebolo na sociálnu sieť priveľa.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram D.M.

Šaty išli dole aj v prípade okúzľujúcej missky Veroniky Vágnerovej, ktorá sa v Evinom rúchu opaľovala na slnečnej Sicílii. Pod svoju fotku pridala popis. „Mladá, divoká, krásna,“ a to rozhodne tmavovláska je. Prítomní susedia, ak tam nejakí boli, sa mali veru na čo pozerať.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram V.V.

Letné horúčavy zasiahli aj mladú mamičku a herečku Kristínu Tormovú. Umelkyňa v tomto pekle poňala návštevu jazera po svojom, a tak do vody išla len v spodnom dieli bielizne. Odhalila tak svoj chrbát s originálnym tetovaním a ovlažila svoje telo príjemnými kvapkami vody.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram K.T.

Počas dovolenky ostré slnko nevydržala ani známa playmate Eva Cifrová. Modelka zo seba zhodila úplne všetko, čo sa len dalo. Miluje nuda-pláže, a tak sa rozhodla, že pôjde na jednu z nich. V Cala Pilar si chcela zvodná Eva zaplávať bez jediného kúska oblečenia. Nuž, v mori plávali medúzy, a tak z kúpania nebolo nič, ale zato spravila nádherné zábery na kameni.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram E.C.

Nela Pocisková rovnako podľahla letnému fenoménu, a tak počas užívania si voľna a slnka si mladá muzikálová hviezda v posledný deň vyzliekla svoj vršok a doopaľovala sa pekne hore bez. „Pre mňa najväčšia energia,“ napísala Nela, ktorá čerpala energiu z mora.

Galéria fotiek (11) Nela Pocisková

Zdroj: Instagram N.P.

Na záver už len mladá slečna, moderátorka Barbora Bakoš. Veľmi rada medituje, a to nie tak hocijako. Najradšej bez všetkého, s čistou mysľou a nahá, ako aj vo vnútri, tak aj navonok. Obzvlášť v tieto letné mesiace sa cíti najlepšie bez všetkého . „Ranné meditačné cvičenie,“ popísala svoju fotku brunetka.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram B.B.

Všetky prítomné dámy spája jedna vec. Nehanbia sa za to, aké sú a neboja sa ukázať tak, ako ich matka príroda stvorila.