Smutný pohľad na herečku (48): Kedysi kráska, dnes… Takto ju zmenili ALKOHOL a DROGY!

LONDÝN - Uff! Danniella Westbrook (48) u nás síce veľmi známa nie je, no vo Veľkej Británii ju dobre poznajú. Viac ako svojou hereckou kariérou, sa však v posledných rokoch zviditeľnila účinkovaním vo viacerých reality šou a svojou pestrou drogovou minulosťou. No a tá sa výrazne podpísala na jej výzore. Pohľad na ňu je smutný... No teraz vraj podstúpila rekonštrukčnú operáciu tváre!

Britská herečka Danniella Westbrook sa do povedomia širšej verejnosti dostala neslávne. Viac ako svojimi hereckými úlohami, totiž pútala pozornosť svojimi drogovými excesmi. V roku 2002 jej dokonca v dôsledku nadmerného užívania drog skolabovala nosová prepážka, kvôli čomu si musela nechať zrekonštruovať nos.

No a odvtedy je doslova neprehliadnuteľná. K problémom kvôli drogám sa totiž pridala aj osteoporóza, takže sa jej niektoré kosti v tvári doslova rozpadli a niekoľko posledných rokoch chodila po svete s prepadnutým a vykriveným nosom a poškodenými lícnymi kosťami. No podľa jej vlastných slov je aktuálne na tej najlepšej ceste vrátiť sa do normálu.

Galéria fotiek (7) Danniella Westbrook

Zdroj: profimedia.sk

Za sebou má pobyt na klinike v Mijas v Španielsku, kde bojovala so svojimi démonmi a od júna minulého roka je vraj čistá. No a do parády si najnovšie zobrala aj svoju tvár. Podstúpila vraj rekonštrukčnú operáciu, ktorou mala získať zdravý tvar nosa a lícnych kostí. No sa svojím novým výzorom sa pochválila na nedávnom udeľovaní cien London Lifestyle Awards.

Fotky z tohto podujatia zverejnila aj na sociálnej sieti Instagram. A vyzerala naozaj super. Na sebe mala zlaté obtiahnuté šaty s odhaleným chrbtom, vlasy mala decentne vyfúkané a sršalo z nej sebavedomie. Pozrite, ako vyzerala!