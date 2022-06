Choď ku kaderníčke a nechaj sa nalíčiť: Slovenskú modelku PONÍŽIL jej EX... Známy MODERÁTOR!

Krásna plavovláska sa o módnom priemysle rozrozprávala v rozhovore pre portál Startitup. Tam okrem klebiet o stravovaní či vynútenom nezdravom chudnutí dementovala aj informácie o tom, že modelky majú blízko k drogám. „Ja si myslím, že viac drog než v modelingu je na uliciach,” uviedla na pravú mieru Kocianová a vysvetlila, že dievčatá nemajú energiu ani na to, aby po večeroch žúrovali, keďže na druhý deň by len ťažko "odchodili" prehliadky na móle.

„To je taká stará fáma z 80. rokov a ťahá sa to doteraz. Že sa modeling spája s drogami,” povedala Michaela s tým, že celá táto vec je absolútne nafúknutá. Ona sama sa nikdy nestretla s tým, že by jej niekto núkal drogy, a to platí aj pre tie stimulačné, keďže modelky si to vraj nemôžu dovoliť práve preto, že fyzicky musia "nejako vyzerať".

Galéria fotiek (4) Zdroj: Jan Zemiar

No a práve toto je ďalší mýtus. Michaela osobne je dôkazom toho, že modelky nie sú povrchné ani neustále "načančané" a ona sama má najradšej mikiny, legíny či tepláky a v súkromí takmer vôbec nenosí mejkap. To by zrejme mnohí nečakali, keďže k ich práci a dokonalej vizáži to patrí, no a je to akousi prirodzenou súčasťou džobu v tomto priemysle. A presne to od nej čakal aj jeden z jej bývalých partnerov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram MK

„Mala som raz jedného partnera, nebudem ho menovať, ktorý mi raz povedal, že mala by si ísť k mejkap artistovi a na vlasy predtým, než pôjdeme na večeru, lebo chceš byť krásna predsa, nie?” šokovala Michaela situáciou so svojím ex.

A z jej ďalších slov je zjavné, že išlo o známeho človeka. „Hovorím že, kamarát, počúvaj ma – on bol zhodou náhod moderátor – ja tiež nechcem od teba, aby si odmoderoval jedálny lístok na tej večeri,” prezradila zo svojho súkromia Michaela.

Oficiálny vzťah s moderátorom, ku ktorému sa verejne priznávala, pritom mala len jeden. A to s Leošom Marešom, s ktorým randila v roku 2012. Žeby hovorila práve o ňom?