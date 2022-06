Dorota Nvotová dostala STOPku na letných festivaloch: Pos*ali sa!

Informáciu dostala Dorota od svojho manažéra. Vraj zatiaľ nevie, o ktoré festivaly presne ide, no zistí si to. A dôvod, prečo ju tam nechcú? Vraj jej občianske aktivity. Nvotová sa totiž netají svojim názorom na aktuálnu situáciu vo svete a nemá problém otvorene vyjadriť čo si myslí o politike. No a práve to sa malo stať kameňom úrazu.

Speváčka o tom svojich fanúšikov informovala na sociálnej sieti Instagram. „Na letné festivaly ma vraj nechcú pre moje občianske aktivity. Dobre. Ak si mám vybrať medzi pocitom zodpovednosti a hraním, vyberám si zodpovednosť. Hrať budem aj naďalej v kluboch, ktoré sa nepos*ali z toho, že Nvotovú hejtuje tá rusofilná a fašistická polivica Slovenska,“ napísala otvorene.

A pokračovala s dávkou irónie: „Jasné, ide leto, pivko, slnko, hopsavé melódie. Načo sa zaťažovať krízami. Veď sme toľko trpeli. Čo na tom, že za humnami je vojna, planéta je úplne v p*deli a na našu politickú scénu sa vrátia gauneri ak budeme ticho. Ide leto, bola korona, máme právo nemyslieť na nič zlé. Hopsasa.“ Zverejnila však, kde ju jej priaznivci v najbližších týždňoch určite budú môcť počuť.

Zdôraznila tiež, že jej hudba nemá absolútne nič spoločné s jej politickými a občianskymi postojmi či aktivitami. No ani za tie sa absolútne nehanbí. „Som hrdá na to, že ma ľudia so xenofóbnymi, rasistickými, fašistickými, homofóbnymi a zamindrákovanými hlavami hejtujú. Vymaľovánka sa vyfarbuje sama. Stačí sa pozerať,“ dodala.